Nyt halutaan hävittää kuvat valkoihoisesta Jeesuksesta

Yhdysvalloissa on nähty liike, jossa myötämielisillä paikkakunnilla katuryhmät ovat tuhonneet vanhoja rotusortajiksi väitettyjen historiallisten henkilöiden patsaita. Heitä poistetaan myös muun muassa katujen nimistä.

Ihmisoikeusaktivisti Shaun King vie asiaa somessa suurta huomiota saaneella tavalla pitemmälle. King oli viime vuonna merkittävässä roolissa, kun Bernie Sanders aloitti sittemmin häviöön päättyneen kampanjansa demokraattien presidenttiehdokkaaksi.

– Kyllä, minusta sen heidän Jeesukseksi nimittämänsä valkoisen eurooppalaisen patsaat on myös revittävä alas. Ne ovat yksi valkoisen ylivallan muoto. Ovat aina olleet, Shaun King twiittaa.

Hän huomauttaa Jeesuksen perheen paenneen Egyptiin, ei Tanskaan, pyrkiessään piiloon.

– Kaikki muraalit ja lasimaalaukset valkoisesta Jeesuksesta, ja hänen äidistään, ja heidän valkoisista ystävistään pitäisi myös kaataa. Ne ovat törkeä valkoisen ylivallan muoto. Luotu sorron välineiksi. Rasistista propagandaa, King kirjoittaa.

Black Lives Matter -aktivistin mukaan ”jos uskontosi edellyttää Jeesuksen olevan vaalea sinisilmäinen Jeesus, ei uskontosi ole kristinusko, vaan valkoinen ylivalta. Kristillinen valkoisuus, ei valkoinen kristinusko, on ollut tässä maassa vallitseva uskonto satoja vuosia”.

If your religion requires Jesus to be a blonde haired blue eyed Jesus, then your religion is not Christianity, but white supremacy.

Christian whiteness, not white Christianity, has been the primary religion of this country for hundreds of years. https://t.co/eTQr3cWTHn

— Shaun King (@shaunking) June 23, 2020