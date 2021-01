Nyt 367 uutta tartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kaikkiaan tartuntoja on yhteensä yli 45000.

THL:n rekisteröintitietojen mukaan Suomessa on todettu 367 uutta koronavirustartuntaa. Asia ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartasta, joka pohjautuu tartuntatautirekisterin tietoihin.

Kartan mukaan Suomen tartuntojen kokonaismäärä on 45 238 tartuntaa.

Tautiin tiedetään toistaiseksi menehtyneen 671 ihmistä. Perjantaina 126 ihmistä oli sairaalahoidossa ja 20 teho-osastolla.

Suomessa on 28.1. mennessä todettu yhteensä112 muuntuneen koronaviruksen aiheuttamaa tapausta, joista 102 on Britanniassa havaittua muuntunutta virustyyppiä ja 10 Etelä-Afrikassa havaittua virustyyppiä. Koronan ilmaantuvuus on kasvanut 13/21 alueella verrattuna edelliseen 14 päivään.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 1 336 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. THL:n mukaan ilmaantuvuusluku viimeisen kahden viikon osalta on nyt 85,5 tapausta 100 000 asukasta kohden.