Nyt 354 uutta koronatartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan Suomessa on tänäään rekisteröity 354 uutta koronavirustartuntaa.

Uusia tartuntoja rekisteröitiin Pieksämäellä 19, Espoossa 24, Helsingissä 82, Vantaalla 47, Tampereella kuusi, Oulussa 12 ja Turussa 53.

Tässä näkyy tartuntojen kehityksen kokonaiskuva. Tartuntojen määrä on tullut hieman alas, ja nyt kasvutrendi on rikkoutunut ainakin yhdeksi päiväksi. Lisää tarvitaan – tartuntoja on edelleen aivan liian paljon.

— Ilkka Rauvola (@jukka235) December 17, 2020