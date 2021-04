Nyt 331 uutta virustartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on rekisteröity vuorokaudessa 331 uutta koronavirustartuntaa.

Pääsiäispyhien vuoksi luvun oletetaan olevan pienempi kuin alkaneen viikon tulevien päivien vuorokausiluvut.

(juttu päivittyy)

HUS:n alueella alakouluikäisten tartuntojen kasvu on ollut vielä rajumpaa. Aikavälillä 17.1.-25.3. 5-9 -vuotiaiden tartunnat 7.9-kertaistuivat. Sen jälkeen tartuntojen taso on säilynyt, vaikka testeissä käyminen on vähentynyt selvästi.

