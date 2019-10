”Nykyinen Nato ei pysty puolustamaan Baltiaa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Amerikkalaisraportin mukaan puutteellinen puolustus altistaa Venäjän aggressiolle.

– Kuten useat arvovaltaiset tutkimukset ovat todenneet, ei tämän päivän Nato pysty puolustamaan Baltian maita. Seuraukset ovat selvät. Kyvyttömyys puolustaa paikalla ensimmäiset 30 päivää merkitsee nopeaa romahdusta ennen kuin Nato pystyy realistisesti puuttumaan asiaan, Baltian maiden miehitystä ja puolustusliiton mahdollista sirpaloitumista.

Näin arvioi sotatieteilijä professori Richard D. Hooker Jr. amerikkalaisen Jamestown Foundationin raportissa How to Defend the Baltics? (Kuinka puolustaa Baltiaa?).

Raportin mukaan Naton itäisen sivustan ja etenkin Baltian maiden puolustus on riittämätön, eikä tehokasta pelotetta voi olla ilman tehokasta puolustusta. Richard D. Hooker Jr. luonnehtii Baltian maiden olevan ”etulinjaa”, mutta käytännössä vailla puolustusta.

– Palkinto on houkutteleva Venäjän presidentti Vladimir Putinille: tilaisuus napata matalalla riskillä Naton aluetta ja murtaa liittouma, Hooker toteaa.

Yhdysvaltojen tulisi Hookerin mukaan tehdä Baltian puolustuksesta pikaisesti prioriteetti.

Kyvyt ja aikeet

Raportissa summataan sekä Venäjän sotilaallisia kykyjä että sen aikeita Baltian suhteen.

Richard D. Hooker Jr:n mukaan Natolta veisi nykyisellään jopa kuukausia koota tehokas puolustus Baltiaan. Venäjä saisi taas todennäköisessä tavanomaisen sodankäynnin skenaariossaan riittävät joukot Baltian valtaamiseen liikkeelle seitsemästä kymmeneen päivässä.

Raportin mukaan Kreml on tehnyt selväksi, että se pitää Baltian palauttamista osaksi Venäjän aluetta ”historiallisena oikeutena”. Lisäksi Venäjän johto katsoo, että sillä on oikeus puuttua sotilaallisesti tilanteissa, joissa sen on omasta mielestään ”suojeltava” etnisten venäläisten oikeuksia ulkomailla.

– Kun otetaa huomioon Putinin toistuva sotilaallisen voiman käyttö ja julkinen retoriikka, tuntuu yleinen näkemys siitä, että Venäjän aggressio Baltiassa on ”epätodennäköistä” tai tapahtuu ”matalalla todennäköisyydellä” kummalliselta, Richard D. Hooker Jr. kirjoittaa.

Raportin mukaan lännen tulisi ottaa Venäjän uhka ja provokaatiot Baltiassa vakavasti.

– Kuka tahansa kyvykäs strategikko tai sotasuunnitelmien tekijä tunnistaa, että Venäjällä on pätevät ja uskottavat poliittiset, historialliset ja maantieteelliset syyt hamuta Baltian maita.

Richard D. Hooker Jr. arvioi, että Vladimir Putinin hallinto voisi ajautua aggressioon Baltiassa esimerkiksi kotimaisen poliittisen tai taloudellisen kriisin seurauksena, Yhdysvaltojen ajautuessa kriisiin jossain muualla, jonkin Baltian maan sisäisen poliittisen kuohunnan johdosta tai Naton reaktiokykyihin vaikuttavan amerikkalaisten tai eurooppalaisten riitojen jälkeen.

– Vaikkei Venäjän aggressio Baltiassa olekaan varmaa, viittaavat selvät merkit siihen, että voimakkaisiin toimiin tulisi ryhtyä nyt. Virhearvion hinta on paljon suurempi,

Nopeutta

Yhdysvaltoja soimataan raportissa siitä, ettei se ole tehnyt tarpeeksi Baltian maiden puolustuksen kehittämiseksi.

Richard D. Hooker Jr. huomauttaa esimerkiksi, että Yhdysvallat antoi viime vuonna kolme kertaa enemmän taloudellista tukea Ruandalle kuin yhdellekään Baltian maissa. Lisäksi raportissa todetaan, ettei juuri mitään Itä-Euroopan puolustukseen jyvitetystä noin 15 miljatdista dollarista mennyt Baltiaan.

Hookerin mukaan Baltian maiden omia puolustuksia tulisi ensisijaisesti vahvistaa. Hänen mielestään Yhdysvallat voisi myös esimerkiksi lahjoittaa Baltian maille sinne jo nyt sijoitettua kalustoa. Yhdysvallat on toiminut näin muun muassa Marokossa, joka sai aikanaan 162 taistelupanssarivaunua amerikkalaisilta. Baltian maille esitetään myös yleistä asevelvollisuutta kahden vuoden ajaksi.

Mahdollisessa konfliktissa Naton tulisi kyetä pysäyttämään Venäjän eteneminen ja tuhota Venäjän Kaliningradin eksklaavin ilmatorjuntakyvyt konfliktin 14. päivään mennessä. Se vapauttaisi liittouman ilmavoimia toimimaan ja helpottaisi joukkojen siirtoa. Naton joukkojen siirron nopeuttamista pidetään ensiarvoisen tärkeänä. Baltian omien puolustusten yhdessä nopeimpien Nato-joukkojen kanssa tulisi raportin voitokkaassa skenaariossa sinnitellä 30 päivää. Raskaiden apujoukkojen tulisi saapua voimalla seuraavan 30 päivän aikana.

– Nykyisellään Nato ei ole valmis suoriutumaan yhdestäkään näistä tavoitteista. Niin kauan kuin tilanne on tämä, on olemassa heikkous, jota Putin voi hyödyntää, raportissa varoitetaan.

Richard D. Hooker Jr. jäi eläkkeelle Yhdysvaltain armeijasta everstinä vuonna 2010. Hän toimii nykyisin Jamestown Foundationin vanhempana tutkijana ja kansallisen turvallisuuden professorina Yhdysvaltain puolustusministeriön alaisessa National Defense Universityssä.

Professori Hooker on osallistunut urallaan sotilasoperaatioihin ympäri maailmaa ja palvellut Valkoisessa talossa Yhdysvaltain presidenttien George H.W. Bushin, Bill Clintonin, George W. Bushin ja Donald Trumpin hallinnoissa. Hooker on myös toiminut Naton kansainvälisen sotilasyliopiston dekaanina.

