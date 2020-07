Nuuka nelikko neuvotteli itselleen alennukset – Suomi jäi ulos

EU-maiden nuukan nelikon kerrotaan neuvotelleen EU-huippukokouksessa itselleen merkittävät jäsenmaksualennukset.

Nyt hyväksytyssä EU:n seitsenvuotisessa rahoituskehyksessä Ruotsin, Itävallan, Tanskan ja Alankomaiden jäsenmaksualennusten suuruus on lähes neljä miljardia euroa. Suurimman alennuksen sai Alankomaat, joka onnistui neuvottelemaan jäsenmaksuihinsa yhteensä 1,92 miljardin euron alennuksen.

Financial Timesin mukaan Tanskan alennus on 322 miljoonaa, Ruotsin 1,069 miljardia ja Itävallan 565 miljoonaa euroa. Näiden lisäksi Saksan aiempi 3,671 miljardin euron alennus pidettiin ennallaan.

Alennukset liittyvät Eurooppa-neuvoston Charles Michelin kompromissiehdotukseen. Michel ehdotti maanantaina ratkaisua, jossa avustusten osuus elpymisrahastosta olisi 390 miljardia. Nuuka nelikko oli aiemmin vaatinut avustusten laskemista 350 miljardiin euroon ja rahaston kokonaispotin laskemista 700 miljardiin euroon.

Hyvityksenä myönnytyksessä avustusten määrässä nelikon jäsenmaksualennusten kokoa laskettiin. Alennus on tuntuva: Esimerkiksi Itävallan osalta määrä kaksinkertaistui.

– Neljän päivän neuvottelujen jälkeen saimme hyvän ratkaisun EU:lle ja Itävallalle monivuotisessa rahoituskehyksessä ja elpymisrahastossa. Kiitos kaikille kollegoille, erityisesti niukille, Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz kommentoi neuvottelutulosta Twitterissä varhain tiistaiaamuna.

Suomi ei kuulunut nuukaan nelikkoon. Suomi osallistui pääministeri Sanna Marinin (sd.) johdolla ryhmän pienryhmäkeskusteluihin. Se myös tuki ainoana nelikon ulkopuolisena EU-maana esitystä 700 miljardin euron elpymispaketista ja 350 miljardin euron avustuskatosta.

Kansainvälisessä mediassa Suomea laskettiin osaksi ”nuukaa viisikkoa”. Pääministeri Marin kiisti väitteet.

– Suomi löytää kumppanuuksia eri kysymyksissä eri maista. Me emme ole minkään vakiintuneen ryhmän jäsen, vaan totta kai me teemme töitä sen eteen, että kokonaisuus olisi Suomen kannalta mahdollisimman hyvä, Marin kommentoi viikonloppuna.

Nyt nuukalle nelikolle tehtyjen alennusten kerrotaan aiheuttaneen neuvotteluissa myös närää. Jäsenmaksualennuksista luopumista esitettiin laajasti Brexitin yhteydessä vuonna 2016.

Jäsenmaksualennukset ovat peräisin vuodelta 1984, jolloin Iso-Britannian pääministeri Margaret Thatcher neuvotteli ne läpi.

