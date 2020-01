”Nurinkurista, jos SDP olisi tukemassa SAK:n suunnitelmia”

Sari Sarkomaa sanoo odottavansa, että Suomen nuorimman pääministerin hallitus ei heikennä nuorten asemaa työmarkkinoilla.

Kansanedustaja Sari Sarkomaan (kok.) mukaan kokoomus on todennut jo ennen hallituskauden alkua, että nuorten hyvinvoinnin pitäisi olla yksi hallituskauden ydinasioista. Hän vaatii hallitukselta pikaisia toimia nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

– Suomen tärkein tavoite on, että jokainen nuori saa laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta riittävät tiedot ja taidot sekä oppimisen ilon, joka kantaa vähintään toisen asteen tutkinnon suorittamiseen ja siitä työelämään. Vuoden oppivelvollisuuden venytys on väärä viesti nuorille. Meidän on opetettava jo lapsille, että uuden oppiminen on elämän pituinen matka, Sarkomaa sanoo.

Hän muistuttaa kokoomuksen ehdottaneen syksyllä vaihtoehtoa hallituksen politiikalle.

– Ehdotimme nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn kokonaisuutta, jossa vahvistetaan varhaiskasvatusta, koulutusta, harrastusmahdollisuuksia, työllisyystoimia ja terveyspalveluita. Yksi tärkeimmistä toteutettavista asioista on terapiatakuu, jolla varmistetaan, että mielenterveyshoitoon pääsee nopeasti. Siinä olisi hallitukselle toimenpidelistaa tehtäväksi nopeastikin, Sarkomaa toteaa.

– Sanna Marin (sd.) on Suomen historian nuorin pääministeri. Tuntuisikin nurinkuriselta, jos pääministeripuolue olisi tukemassa SAK:n suunnitelmia irtisanomisjärjestyksestä, jonka mukaan nuoret olisivat heikoimmassa asemassa irtisanomistilanteessa. Sarkomaa pitää tällaisia suunnitelmia nuoria syrjivinä. Tälläkään hetkellä moni nuori ei voi luottaa siihen, että elämä kantaa, kokoomusedustaja jatkaa.

