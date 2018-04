Nuorten työehdoista välikysymys: Meiltä on leikattu, leikattu, leikattu

Oppositiopuolueiden nuorisojärjestöjen mukaan heidän ikäluokkansa sukupolvikokemuksena on finanssikriisi.

Oppositiopuolueet SDP, perussuomalaiset, vihreät ja vasemmistoliitto ovat jättäneet tänään perjantaina välikysymyksen nuorten työehdoista.

– Miksi nuorten pitäisi tehdä töitä muita heikoimmilla työehdoilla? Miksi hallitus käy niiden kimppuun, joilla on jo vaikeaa, kysyi SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman puolueiden tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

Lindtmanin mukaan hallitus syrjii nuoria ja naisia ja luo epävarmuutta sinne, missä on jo epävarmuutta. Väestöliiton perhebarometrin mukaan työelämän epävarmuus on yksi keskeisiä syitä lykätä perheen perustamista.

Oppositiopuoluesta RKP ja kristillidemokraatit eivät ole mukana välikysymyksessä.

Hallitus päätti kehysriihessään muutama viikko sitten, että työnantaja voi tehdä alle 30-vuotiaan nuoren kanssa määräaikaisen työsopimuksen ilman perusteltua syytä. Sopimuksen tekeminen edellyttää, että nuori on ollut työttömänä vähintään kolme kuukautta.

Lisäksi hallitus päätti, että henkilöperusteista irtisanomista helpotetaan. Uudistus koskee alle 20 hengen yrityksiä.

– Irtisanomissuojan heikentäminen pienissä yrityksissä ei ole hyväksyttävä keino, Lindtman sanoi.

Lindtmanin mukaan henkilöperusteinen irtisanominen ei ole Suomessa sen vaikeampaa kuin muissa keskeisissä kilpailijamaissa, vaan se on jopa helpompaa Suomessa.

Sukupolvikokemuksena finanssikriisi

Oppositiopuolueiden tiedotustilaisuuteen osallistuivat myös niiden nuorisojärjestöjen edustajat.

Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi sanoi, että hänen ikäluokkansa sukupuolvikokemuksena on vuonna 2008 alkanut finanssikriisi, jonka jälkeen on vain leikattu, työttömyys on kasvanut ja nuorten tulevaisuus on vaikuttanut epävarmalta.

Nyt kun talous kasvaa, pitäisi sen demarinuorten puheenjohtajan mukaan tuntua myös nuorten arjessa.

– Sen sijaan hallitus on laittamassa nuoria pätkätöiden oravanpyörään. Kuinka hallitus kehtaa tehdä nuorille tällaista? Ei tällaista varmasti kenellekään muulle kehdattaisi esittää, Näkkäläjärvi arveli.

Hänen mielestään hallituksen esitys on erityisen huono nuorille naisille. Hän toivoi, että hallitus peruisi aikeensa.

Perussuomalaisten ensimmäinen varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari sanoi, että työllisyyden parantamisen keinona ei voi olla alle 30-vuotiaiden aseman heikentäminen.

– Tiedämme, että nuoret ovat olleet jo pitkään työmarkkinoilla heittopusseina, Huhtasaari sanoi.

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto sanoi, että hallituksen täytyy ymmärtää, että kyse on ikäsyrjinnästä.

Vihreiden nuorten puheenjohtaja Iiris Suomela sanoi heidän olevan historian ensimmäinen sukupolvi, joka on huonommassa asemassa kuin vanhempansa.

– Me synnyimme keskelle 90-luvun lamaa. Kun aloimme aikuistua, iski talouskriisi ja sen jälkeen eurokriisi. Sen jälkeen meiltä on vain leikattu, leikattu ja leikattu.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi, että Suomesta on tulossa tasa-arvon takapajula Sipilän hallituksen päätösten seurauksena. Hänen mukaansa tärkein uudistus eli vanhempainvapaajärjestelmän uudistaminen jäi tekemättä.

Esityksessä perustuslaillisia ongelmia

SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen mielestä hallitus toimii kuin norsu posliinikaupassa. Hän listasi muun muassa työajan pidennykset, lomarahaleikkaukset ja työttömyysturvan leikkaukset.

– Nyt huiskitaan takapuolella nuoria, Rinne sanoi.

Hänen mukaansa työmarkkinat jakautuvat kahtia, jos hallituksen ”järkyttävä” esitys toteutuu.

SDP:n Antti Lindtman arveli, että hallituksen esitys tulee olemaan suurissa ongelmissa. Hän huomautti, että perustuslaillisuuden lisäksi kyse on oikeudenmukaisuudesta.

– Onko oikein syrjiä työntekijöitä iän perusteella? Jokainen kansanedustaja joutuu ottamaan tähän kantaa.

Vasemmistoliiton Li Andersson lisäsi, että esityksessä ei ole kyse nuorten positiivisesta erityiskohtelusta, vaan ikäsyrinnästä, jolla heikennetään nuorten työehtoja.