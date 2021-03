Nuorten tartunnat ovat nyt nopeassa kasvussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lääkärin mukaan ilmiö johtuu todennäköisesti muuntoviruksen leviämisestä.

Nuorten koronatartunnat ovat olleet viime viikkojen aikana nopeassa kasvussa.

Tartuntatietoja visualisoiva Ilkka Rauvola huomauttaa, että alle 20-vuotiaiden tartunnat yli kaksinkertaistuivat tammikuun 17. päivän ja helmikuun 20. päivän välillä.

Määrät ovat nyt koko maassa nelinkertaiset verrattuna tilanteeseen 17. tammikuuta, jolloin epidemiatilanne alkoi heikentyä nopeasti.

– Ongelma on siinä, että HUS:n alueella alle 20-vuotiaiden tartuntoja on nyt viisi kertaa niin paljon kuin 17. tammikuuta, kun edellinen jyrkkä kasvuvaihe alkoi. Tartuntojen määrä kolminkertaistui kuukaudessa (17.1.–20.2). Nyt on sama edessä, määrät ovat vain viisinkertaisia, Rauvola toteaa.

Tartuntojen kokonaismäärä on ollut viime päivinä laskussa HUS-alueella, mutta ilmaantuvuus on noussut muissa sairaanhoitopiireissä eri puolilla maata.

THL:n tietojen perusteella 15–19-vuotiaiden ilmaantuvuus kääntyi laskuun noin viisi päivää viimeisen koulupäivän jälkeen 5. maaliskuuta. Sama tapahtui 7–12 päivää myöhemmin 20–34-vuotiaiden osalta.

– Korona leviää kouluissa. Ilmaantuvuus nousi ilman taukoa niissä ikäryhmissä, jotka olivat lähiopetuksessa. Sitä vastoin viiden päivän itämisajalla korjattuna 15–19-vuotiaiden ilmaantuvuus lähti vähenemään välittömästi viimeisen koulupäivän jälkeen, Ilkka Rauvola toteaa.

Etelä-Suomen Median mukaan päiväkotien osuus 0–19-vuotiaiden joukkoaltistumisista on noussut nopeasti syksyn jälkeen. Eniten lasten ja nuorten joukkoaltistumisia on silti ollut peruskouluissa.

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalaisen mukaan on selvää, että lapset sairastuvat nyt aiempaa useammin.

– Ajattelen, että tämä johtuu muuntoviruksesta eli kyseessä on uusi ilmiö, Ruotsalainen sanoo.

Koko maan luvut eivät paljon eroa HUS:n luvuista. Alle 20-vuotiaiden tartunnat 2.4 -kertaistuivat 17.1.-20.2., ja ovat nyt (24.3.) nelinkertaiset verrattuna tilanteeseen 17. tammikuuta, kun edellinen jyrkkä nousu alkoi.

