Tutkija tyrmää arvelut viruksen lieventymisestä.

Neurobiologi ja dosentti Pirta Hotulainen Eroonkoronasta -tutkijaryhmästä on twiitannut ketjun koronaepidemiasta julkisuudessa spekuloiduista kysymyksistä. Niitä ovat hänen mukaansa olleet:

1. Miksi sairaalassa on tilaa?

2. Onko virus muuttunut lievempää tautia aiheuttavaksi?

3. Ovatko koronatoimet turhia?

Pirta Hotulainen vastaa seuraavasti:

1. Tällä hetkellä Suomen tartunnat ovat keskittyneet nuoriin. Siinä on tehty on uusi ennätys. Yli 60-vuotiaita on nyt vain 10 prosenttia koronapositiivisista tapauksista.

– Pitää muistaa, että osalle nuoremmista kehittyy ikäviä pitkäaikaissairauksia, vaikka he eivät sairaalahoitoa tarvitsekaan, Hotulainen kirjoittaa.

2. Ei ole. Virussekvensseistä voidaan nähdä, että sama diversiteetti vallitsee nyt kuin keväällä. Yksikään variantti (muoto) ei siis ole muuttunut vallitsevaksi (jos joku variantti esimerkiksi infektoisi tehokkaammin, se alkaisi dominoida).

3. Eivät ole. Nuorten tartunnat ovat hälytyskello, jota meidän tulee kuunnella. Nuorten tartunnat siirtyvät vanhempiin ikäluokkiin.

– Nuorten tartunnat ovat juuri se merkki toimia, kun voidaan vielä estää vanhempien ikäluokkien tartunnat, sairaaloiden täyttyminen ja kuolemat.

