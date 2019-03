Nuorten puoluekannat eroavat selvästi muista

Vihreät on nuorten selvä suosikki, SDP on kuudenneksi suosituin.

Tiistaina julkaistussa Nuorisobarometrissa kysyttiin kaikilta vähintään 17-vuotiailta, että jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, minkä puolueen ehdokkaan vastaaja kokisi itselleen läheisimmäksi.

Nuorten vastaukset poikkeavat selvästi valtakunnallisesta tilanteesta. Vihreiden kannatus on nuorten ikäryhmissä selvästi suurempaa kuin vanhemmissa ikäryhmissä. Noin 30 prosenttia kantansa ilmoittaneista nuorista kannattaa vihreitä.

Suurista puolueista kokoomuksen kannatus on nuorilla suunnilleen samalla tasolla kuin koko äänestysikäisessä väestössä. Nuorista 20 prosenttia äänestäisi kokoomusta.

SDP:n kannatus on puolestaan selvästi muuta väestöä matalammalla, noin 8 prosentissa. Keskusta saa nuorten keskuudessa noin 13 prosentin suosion.

Perussuomalaisten ja vasemmistoliiton kannatus nuorten joukossa on noin 10 prosenttia.

Vihreiden ja kokoomuksen jälkeen suosituimmat puolueet nuorten keskuudessa ovat keskusta, perussuomalaiset ja vasemmistoliitto.

SDP on nuorten puoluekannatusmittauksessa sijalla kuusi.

Nuorisobarometrin mukaan 64 prosenttia vastaajista aikoo äänestää varmasti tulevissa eduskuntavaaleissa. 3 prosenttia kertoo, että ei varmasti aio äänestää.

Vuoden 2018 Nuorisobarometrissa kysyttiin 15–29-vuotiailta Suomessa asuvilta nuorilta heidän arvojaan ja asenteitaan. Tutkimusta varten tehtiin 1901 puhelinhaastattelua.

.@kokoomus nuorten keskuudessa edelleen toiseksi suosituin puolue n. 20% kannatuksella. Kaulaa vihreisiin on, mutta suuntamme on oikea. Kasvua on ollut koko 2010-luvun. #kokoomus #nuorisobarometri #nuoret #puoluegallup #sinivihreä pic.twitter.com/6LnmYue6tw

— Janika Takatalo (@JanikaTakatalo) March 12, 2019