MT: ”Keskusta on historiansa syvimmässä kriisissä”

Keskustanuorten puheenjohtajan mukaan puolue on henkisessä kipsissä.

Keskusta on kahden vuoden aikana hävinnyt raskaasti neljissä vaaleissa. Tappiollisia kuntavaaleja seurasivat presidentinvaalit, joissa Matti Vanhanen otti pohjakosketuksen. Tänä keväänä ensin eduskuntavaaleissa ja myöhemmin eurovaaleissa puolueen kannatus painui kaikkien aikojen alhaisimmalle tasolle.

– Keskusta on nyt historiansa yhdessä syvimmistä kriiseistä, mahdollisesti kaikkein syvimmässä.

Näin kuvailee keskustanuorten puheenjohtaja Suvi Mäkeläinen, 25, Maaseudun Tulevaisuudessa.

Mäkeläinen löytää keskustan ahdinkoon syitä niin puolueen toimintatavoista ja keskustelukulttuurista, kuin viime vuosina harjoitetusta politiikastakin.

– Jos ensin puhutaan toimintakulttuurista, niin kyllähän se siltä tällä hetkellä tuntuu, että avoin ja kriittinen keskustelu tukahdutetaan. Jos avaa suunsa ja on eri mieltä jostain, niin se on heti veneen keikuttamista. Jollain lailla puolueen ylin johto on viime vuosina onnistunut rakentamaan sellaisen aseman, että enää ei uskalleta kritisoida ja haastaa, Suvi Mäkeläinen sanoo MT:lle.

– Melkein kaikki sanovat, että nyt pitää käydä keskustelua, jotta puolue voi mennä eteenpäin. Mutta mitään keskustelua ei kuitenkaan synny, kun koetaan, että täytyy olla hiljaa lähestyvien vaalien tai hallitusneuvottelujen takia – tai sitten istutaan hiljaa, koska kytätään ministerisalkkuja. Keskusta on henkisesti kipsissä.

Mäkeläinen toivoo, että puolueen puheenjohtajakisan yhteydessä voitaisiin käydä avoin ja kriittinen keskustelu puolueen tilasta ja tulevaisuuden visioista.

-Pitäisi tehdä äärirehellinen tilinpäätös siitä, mitä on tapahtunut viimeisten neljän vuoden aikana. Vasta sitten voidaan mennä eteenpäin. On käytävä keskustelua siitä, mikä on keskustan paikka suomalaisessa yhteiskunnassa ja maailmassa 2020-luvulla, hän katsoo.