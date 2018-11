Elisa Hyvärinen: Nuorten politiikka saa olla lennokasta

Kokoomusnuorten uusi tavoiteohjelma sisältää tiukkoja linjauksia ilmasto- ja talouspolitiikasta.

Noin 150 kokoomusnuorta kokoontui viikonloppuna Kittilään Kokoomusnuorten 85. liittokokoukseen. Liittokokouksissa hioutuu vuosittain kokoomusnuorten politiikan kulmakivi, sillä niissä päätetään liiton virallinen poliittinen linja. Vuodelle 2019 valittiin uusi liittohallitus, joka yhdessä puheenjohtaja Henrik Vuornoksen kanssa johtaa Kokoomuksen Nuorten Liittoa tammikuusta lähtien.

Kokoomusnuorten liittokokoukset ovat tunnettuja villeistä kannanotoistaan. Eniten keskustelua herättävät vuosittain laaditut aloitteet. Tänä vuonna niistä lennokkaimmat koskivat Suomen kirjakielen muokkaamista Tampereen murretta mukailevaksi sekä F1-osakilpailujen tuomista Suomeen.

Liittokokous on kuitenkin paljon muutakin kuin lennokkaita kannanottoja ja railakasta yhdessäoloa. Kokoomusnuoret hyväksyi seuraavalle vuodelle taas kunnianhimoisen, yli 40 sivua sisältävän tavoiteohjelman, jonka pohjalta nuortenliiton politiikkaa toteutetaan.

Talouden suurin ja tärkein painopiste vuonna 2018-2019 on työn verotuksen keventäminen. Liittokokouksen ristimänimeksikin valikoitunut ilmastokokous ohjaili vahvasti tämän vuoden polittisia teemoja. Verotusta kohdennettiin tavoiteohjelmassa haittaverojen korotukseen sekä yllätyksellisesti myös maa- ja kiinteistöveron korotuksiin, joilla kompensoidaan ansiotuloveron laskemisesta syntyvää lovea kokonaisverokertymään. Liiton talouspoliittinen linja säilyy silti pääpiirteittäin erittäin kokoomuslaisena vuonna 2019: Julkisen talouden tasapainottaminen, tehokas ja hyvin hoidettu julkinen hallinto, yrittäjyyteen ja työntekoon kannustava verotusjärjestelmä sekä työllisyysasteen nostaminen olivat edelleen keskiössä – ja hyvä niin.

Tavoiteohjelmasta löytyy kuitenkin myös paljon sellaista, joista kokoomuslaisena olen ja uskallan olla eri mieltä. Nämä epäkohdat liittyvät erityisesti suomalaisen ruoantuotannon tukemiseen ja maatalouspolitiikkaan, joka on pitkään toiminut monien kokoomuslaisten vedenjakajana. Erityisesti se, pitäisikö ulkomaiselle ruoalle asettaa samat laatustandardit kuin kotimaiselle ruoalle herätti salissa keskustelua. Kokoomuksen Nuorten Liiton virallinen kanta perustuu talousekonomistien näkemykseen ruoan kilpailuttamisesta, mutta kotimaisuuteen liittyy muutakin kuin vain tarroja ja numeroita. Suomalainen ruoka on paitsi arvovalinta, myös välitön tuki kotimaista yrittäjyyttä kohtaan. Näiden arvojen puolesta äänestinkin salissa ylpeydellä.

Lisäksi keskustelua syntyi perhe- ja päihdepolitiikasta. Kokoomusnuorten liittohallitus esitti pohjaesityksessään, että sairausvakuutuslain tarkoittamat vanhempainpäivärahat jaetaan vanhempien kesken niin, että äidillä on oikeus yhteensä 7 kuukauden ja isällä 6 kuukauden päivärahajaksoon. Päihdepolitiikassa kokoomusnuoret laillistaisivat nuuskan, purutupakan ja nenänuuskan pääsyn markkinoille sekä dekriminalisoisivat kannabiksen käytön. Kiintiöitettyjä perhevapaita liittokokous ei hyväksynyt, mutta laillistaisi kannabiksen.

Ilmastotekoja on monenlaisia. Sille, että 150 kokoomusnuorta lennätetään lentokoneilla Kittilään viikonlopuksi kokoustamaan ilmastokokoukseen, voi surutta naurahtaa. Niin minäkin tein. Toisen kerran hymähdin kokouspäivällisen buffetpöydässä: kun tarjolla on kotimaisen ruoan sijaan ulkomailta tuoduista raaka-aineista valmistettua kasviskiusausta, tehdään taas tietoinen kuluttajavalinta. Vaikka ilmasto- ja talouspolitiikka ovatkin kokoomusnuorten kunnianhimoisen ohjelman keskiössä, ei Suomea ja suomalaisuutta voi sivuuttaa. Toivon, että tulevaisuudessa näiden välille löydetään myös kokoomusnuorissa aito linkki. Tästä, lauantain päivällisbuffetista ja pitkistä lentomatkoista huolimatta uskon vahvasti, että myös meidän järjestössämme ilmastopolitiikalla tulee olemaan yhä suurempi rooli tulevaisuudessa.

Koen, että Kokoomusnuoret ovat kehittyneet viime vuosina entistä vastuullisempaan suuntaan tavoiteohjelman ja kannanottojensa osalta. Kokoomusnuorten tavoitteet ja suunnitelma niiden toteuttamiseksi on niin täsmällistä, että se peittoaa monen pienen eduskuntapuolueenkin tavoiteohjelmat. Liittohallituksen istuva jäsen Niilo Heinonen totesi perjantaina tavoiteohjelmatoimikunnassa, että kokoomusnuorten uskottavuuden edellytyksenä esimerkiksi veropolitiikassa on tarjota aidosti toteutettavia vaihtoehtoja. Käytännössä tämä tarkoittaa Heinosen mielestä sitä, että veronkevennyksiä tehtäessä on huolehdittava myös valtion tulopuolen riittävyydestä. Kokoomusnuoret eivät toki ole valtiovarainministeriö, mutta ajatuksessa on ilman muuta perää. On kuitenkin tärkeä myös muistaa, että nuorisojärjestön agendaan saa ja pitää kuulua myös hullut ehdotukset ja uudenlainen ajattelu, vaikka niitä ei voitaisi heti paikalla toteuttaakaan. Joskus kaikista hulluimmistakin ideoista tulee myöhemmin totta: tästä hyvinä esimerkkeinä ovat yhteisöveron lasku ja kauppojen aukioloaikojen vapautus.

Minut valittiin viikonlopun liittokokouksessa vuoden kokoomusnuoreksi. Palkinnosta on kiittäminen kaikkia niitä ihmisiä, joiden kanssa olen Hämeessä saanut tehdä töitä. Politiikka on ennen kaikkea joukkuelaji, jossa parhaimmat tulokset saavutetaan tiivistyvällä yhteistyöllä sekä ripauksella innovatiivisia ja joskus hullujakin visioita. Vain näillä eväillä kokoomusnuoret voivat jatkossakin olla puoluettaan ”kaksi askelta edellä”, niin kuin tavoiteohjelmassakin jälleen kerran todetaan.

Elisa Hyvärinen Elisa Hyvärinen opiskelee Kaurialan lukiossa Hämeenlinnassa ja on aktiivinen kokoomusnuori.