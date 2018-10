”Nuorten mielenterveysongelmat jo kansantauti”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Päivi Räsäsen mukaan mielenterveyspalveluihin on päästävä matalalla kynnyksellä.

Kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) mielenterveyden ongelmat ovat Suomessa keskeisin syrjäytymiseen ja työkyvyttömyyteen johtava tekijä.

– Mielenterveysongelmat ovat nuorten keskuudessa jo kansantauti. Nuoren työkyvyttömyyden taustalta löytyy usein masennusta tai ahdistuneisuutta. Joka neljäs sairauslomapäivä johtuu mielenterveyden ongelmista. Puolet työkyvyttömyyseläkkeistä on mielenterveysperusteisia ja osuus on kasvamassa. Nuorten työkyvyttömyyden taustalla vaikuttaa usein vanhempien mielenterveydenhäiriöt, Päivi Räsänen toteaa tiedotteessaan.

Mielenterveyden häiriöiden kustannukset ovat noin kuusi miljardia vuodessa. Ongelmien kasvavasta merkityksestä huolimatta yhä pienempi osuus terveydenhuoltomenoista ohjautuu Räsäsen mukaan mielenterveyspalveluihin.

– Mielenterveyshäiriöistä kärsivät lapset eivät tällä hetkellä saa riittäviä palveluja perusterveydenhuollosta, vaan heidät ohjataan yhä useammin erikoissairaanhoitoon.

Räsäsen mielestä peruspalveluissa on oltava paremmat mahdollisuudet hoitaa lasten mielenterveyshäiriöitä, sillä varhaisen avun puuttuessa ongelmat monimutkaistuvat.

– Tukea on kohdistettava varhaisessa vaiheessa erityisesti sellaisiin lapsiperheisiin, joissa vanhemmalla on todettu mielenterveyden häiriöitä. Muuten on uhkana, että menetämme nämä lapset ja nuoret syrjäytymiskierteeseen, Räsänen huomauttaa.

Hänen mukaansa mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuus tarvitsee nykyistä vahvempaa strategista ohjausta.

– Jotta lasten mielenterveysongelmien hoitoa voitaisiin toteuttaa paremmin jo perustasolla, tulisi terveydenhuollon ammattilaisten peruskoulutukseen kuulua riittävä määrä lasten mielenterveyshäiriöihin liittyvää opetusta. Nuorten syrjäytymistä ei ratkaista laastariprojekteilla vaan ongelmiin pitää tarttua peruspalveluita parantamalla, Päivi Räsänen vaatii.