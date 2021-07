”Nuorten koronalla merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viruksen pitkäaikaiset oireet voivat heikentää työkykyä ja elämänlaatua.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (Keusote) varoittaa koronavirusinfektioiden pitkäaikaisista seurauksista nuorille.

Viruksen on havaittu levinneen viime aikoina erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa. Tapausmäärät ovat olleet voimakkaassa kasvussa jo viidettä viikkoa.

Keusote huomauttaa tiedotteessa, että valtaosalla alle 60-vuotiaista ei ole vielä deltamuunnoksen pysäyttämiseen vaadittavaa kahden rokoteannoksen suojaa. Tauti leviää rokottamattomien ohella myös yhden rokoteannoksen saaneiden keskuudessa.

– On viitteitä siitä, että nuoren väestön laajamittainen sairastuminen koronaan voisi aiheuttaa merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Long Covid voi aiheuttaa työkyvyn ja elämänlaadun alentumista merkittävälle osalle sairastuneista. Rokottamatonta väestöä on syytä suojella, Keusote toteaa.

Pääkaupunkiseudun tartunnanjäljitys on ruuhkautunut viime aikoina, minkä seurauksena jäljitys on usein päästy aloittamaan vasta useiden vuorokausien viiveellä.

Keusoten tartuntataudeista vastaava lääkäri Paula Kosonen suosittelee ulkotapahtumiin 1–2 metrin turvavälejä.

– Tapahtumajärjestäjille suositellaan vahvaa maskisuositusta erilaisiin tapahtumiin, myös ulkona järjestettäviin tilaisuuksiin kuten kesäteattereihin, konsertteihin ja festivaaleille, Kosonen sanoo.

Tapahtumajärjestäjä on vastuussa siitä, että tapahtuma on järjestetty terveysturvallisesti. Osallistujien on voitava välttää lähikontaktit myös esimerkiksi esiintymislavan edessä.