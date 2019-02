Ahdistelua joukkoliikenteessä vastustetaan kampanjalla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Joukkoliikenteen käyttäjiä rohkaistaan antamaan tukensa häirinnän ja syrjinnän kohteeksi joutuville nuorille.

Helsingin seudun liikenne HSL, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos HKL ja Ihmisoikeusliitto aloittavat pääkaupunkiseudulla kampanjan nuorten joukkoliikenteessä kohtaamaa syrjintää ja häirintää vastaan.

STOP! Päätepysäkki syrjinnälle -kampanja rohkaisee joukkoliikenteen käyttäjiä antamaan tukensa häirinnän ja syrjinnän kohteeksi joutuneille kanssamatkustajille. Tänään maanantaina alkava kampanja näkyy katukuvassa ja liikennevälineissä kahden viikon ajan.

Kampanjassa mukana olevat nuoret kertovat esimerkiksi seksuaalisesta ahdistelusta ja rasistisesta häirinnästä. Myös esimerkiksi vammaiset nuoret ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret kokevat syrjintää ja häirintää. Moni kokee jäävänsä aivan yksin näissä tilanteissa.

– Mun tai kenenkään muun ei pitäisi joutua pelkäämään, kun astuu bussiin tai sporaan, että mitä jos mua ahdistellaan tai mun henkilökohtaisia rajoja rikotaan, kertoo kampanjassa mukana oleva some-persoona Pins.ku.

– Olen liiankin tottunut rasistiseen häirintään. Tuki kanssamatkustajilta yllättää positiivisesti ja luo uskoa muutokseen, kertoo kampanjakasvo, rap-artisti Hassan Maikal.

Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattilan mukaan kanssamatkustajien, erityisesti aikuisten tuki on oleellista.

– Voi mennä viereen istumaan, kysyä, tarvitseeko häirintää kokenut apua ja auttaa raportoimaan tilanteesta vastuutahoille, hän kertoo.

Hän kuitenkin muistuttaa, että vastuu puuttumisessa syrjintään ja häirintään on julkisen liikenteen hallinnoijilla ja muilla viranomaisilla.

HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemen mukaan HSL haluaa antaa keinoja haastaviin tilanteisiin lisäämällä kuljettajien täydennyskoulutukseen valmennusta häirintätilanteiden varalle.

– Meidän ja jokaisen kuljettajan tavoitteena on taata turvallinen matka kaikille matkustajille, hän painottaa.

Myös HKL aikoo lisätä kuljettajien valmiuksia tunnistaa syrjintää ja puuttua siihen koulutusten avulla.

– Jos kuljettaja havaitsee syrjintää vaunussa tai pysäkillä, on hänellä velvollisuus ilmoittaa asiasta tilanteen vakavuudesta riippuen joko liikennevalvomoon, josta tilataan paikalle vartijat, tai vakavammissa tapauksissa hätäkeskukseen. Ja selvää on, että kuljettajan itsensä on kohdeltava jokaista matkustajaa yhdenvertaisesti ja syrjimättä, toteaa HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.