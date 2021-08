Nuorisotyöntekijä MTV:lle: Teräaseita jopa alakoululaisilla

Nuorisoporukoissa liikkuu yhä nuorempia lapsia.

Nuorisoporukoiden rikolliset teot ovat lisääntyneet Etelä-Suomessa, kertoo MTV.

– Suurin osa nuorista voi hyvin, mutta meillä on pieni joukko nuoria, jotka voivat pahoin ja syrjäytyvät. Meillä on ilmiöitä, että nuorisoporukassa sattumanvaraisesti valitaan joku uhri, jolla on vaikka kallis vaate ja se ryöstetään. Sitten on tapauksia, joissa järjestetään tappelu, se videoidaan ja levitetään somessa. Lisäksi on ollut tapauksia, joissa halutaan jollain tavalla kostaa, kertoo Länsi-Uudenmaan ennaltaehkäisevän työn komisario Hannu Väänänen.

Väänänen pitää huolestuttavana sitä, että jopa 12-14-vuotiaita lapsia on mukana nuorisoporukoiden rikollisessa toiminnassa. Yli 15-vuotiaat nuoret värväävät lapsia mukaan porukoihin, koska nämä eivät joudu vielä rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan.

Pelottavana ilmiönä pidetään myös sitä, että teräaseiden kantaminen on yhä yleisempää.

– Nuorten teräaseet ovat olleet aika pitkään huolestuttava ilmiö. Niitä on aika monella mukana, jopa alakouluikäisillä. Lapset perustelevat teräaseen kantamista sillä, että se tuo heille turvaa, kertoo Espoon kaupungin jalkautuva etsivän nuorisotyön tekijä Ville Sirviö.

Poliisille ilmiö on tuttu.

– Niitä tavataan koko ajan ja meille tulee niistä ilmoituksia myös kouluilta ja harrastusporukoista. Ne ovat astaloita, jotka ovat tarkoitettuja nimenomaan toisten vahingoittamiseen: käyriä veitsiä, viidakkoveitsiä, pistimiä, teräaseita, komisario Väänänen kertoo.