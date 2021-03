Nuorisojärjestöt vaativat koronanyrkkiä: Onko tilanne kenenkään hallussa?

KD Nuoret, Kokoomusnuoret ja Perussuomalainen Nuoriso ovat huolissaan koronatoimien koordinoinnista.

Viime päivinä koronarajoitusten tiukennusten yhteydessä julkisuuteen on noussut lukuisia esimerkkejä tilanteista, joissa toisaalta eri virkamiehet ja poliitikot ovat ilmoittaneet keskenään ristiriitaisista rajoituksista ja toisaalta esimerkiksi pääministeri on sättinyt pääkaupunkiseudun päättäjiä tehdyistä alueellisista koronalinjauksista.

Ristiriitainen viestintä ja julkinen riitely vaikeuttaa ajankohtaisten rajoitusten noudattamista ja heikentää kansalaisten luottoa niiden toimivuuteen, nuorisojärjestöt kritisoivat.

Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajulan mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksella on selkeästi suuria haasteita saada kasaan tilannekuva siitä, mitä koronan hillitsemiseksi pitäisi tehdä ja miten toimenpiteistä tulisi viestiä.

– Asiantuntijoiden mukaan koulujen sulkeminen on yksi tehottomimmista keinoista koronan leviämisen hidastamiseen, mutta siitä huolimatta hallitus on päättänyt sulkea juuri koulut. Päätös aiheuttaa valtavasti pahoinvointia oppilaille ja opiskelijoille. Toisaalta hallitus ei ole vieläkään saanut pakollisia rajatestauksia käyntiin. Onko kokonaistilanne kenenkään hallussa, kysyy Pajula.

Ratkaisuksi oppositiopuolueiden nuorisojärjestöt peräänkuuluttavat tasavallan presidentti Sauli Niinistönkin jo vuosi sitten keväällä ehdottamaa operatiivista koronanyrkkiä. Presidenttiä lainaten: ”Hyvin koottu kriisiryhmä kartoittaa ongelmat, hankkii tiedot, kerää julkisen ja yksityisen osaamisen ja esittää sitten maan hallitukselle tilannekuvaa ja ehdottaa toimenpiteitä.”

Koronapandemian kestettyä jo vuoden ajan ja muuntovirusten muuttaessa tilannekuvaa jatkuvasti tarvitaan saumatonta operatiivista johtamista vielä enemmän kuin aiemmin, nuorisojärjestöt muistuttavat.

– Marinin hallituksen toimista tulee lähinnä kuva, että vastuuta pyritään jatkuvasti siirtämään hallitukselta pois. Aina on jonkun muun syy, jos tartunnat ovat lähteneet kasvuun, mutta ei koskaan hallituksen. Nuorten ja kaikkien suomalaisten jaksaminen on venytetty äärimmilleen, eikä nykyisellä sahaamisella voida enää jatkaa. Korona on saatava tehokkaasti hallintaan, eikä nykyinen tilanne, jossa johtajia on niin paljon, ettei kukaan johda, voi olla toivottava, toteaa Perussuomalaisen Nuorison puheenjohtaja Miko Bergbom.

Erityisen tärkeänä nuorisojärjestöt pitävät, että koronarajoitukset kohdennetaan oikein ja tehokkaasti. Vuoden kestäneet koronatoimet ovat rajoittaneet nuorten ja opiskelijoiden arkea erityisen paljon.

– Tämän vuoksi on tärkeää, että tulevia rajoituksia voidaan kohdentaa tehokkaasti sinne, missä tartuntoja todennäköisesti syntyy ja pyrkiä mahdollistamaan muun muassa paluu lähiopetukseen, julkisten opiskelutilojen avaaminen ja mahdollisimman normaalit pääsykokeet vielä tämän kevään aikana.

– Vuoden aikana olisi pitänyt löytyä keinot toimenpiteiden tehokkaaseen kohdentamiseen ja inhimillisten kustannusten minimoimiseen. Pandemian kestettyä jo vuoden palaamme kuitenkin monilta osin lähtöruutuun. Jottei pelilautaa tarvitse kiertää toistamiseen, tarvitaan nyt uusi vaihde tilanteen operatiiviseen johtamiseen, sanoo Kristillisdemokraattisten Nuorten puheenjohtaja Annika Lyytikäinen.