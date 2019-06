Josif Stalinia hehkutetaan festareilla – ”hän on sankari”

Miljoonien ihmisten murhista, väestönsiirroista ja poliittisista vainoista ja valtioterrorista tunnettu Neuvostoliiton diktaattori Josif Stalin on saanut oman festivaalin Venäjällä.

Jutun alta löytyvällä Radio Free Europen videolla näkyy, kuinka Siperiassa sijaitsevan Novosibirskin kaupungin asukkaat ovat kokoontuneet ylistämään kommunistidiktaattoria. Videolla tiskijukka soittaa levyjä ja nuoriso tanssii kaduilla breakdancea.

– Minulle hän on sankari ja aion kunnioittaa häntä elämäni loppuun saakka, festivaalin kävijä kertoo.

Itsenäisen tutkimuskeskus Levadan kyselyn mukaan Stalinin suosio on kohonnut Venäjällä ennätyslukemiin. Kyselyyn vastaajista 70 prosenttia oli sitä mieltä, että diktaattorin toiminta oli täysin tai melko myönteistä Venäjän menestyksen kannalta.

– Kukaan ei voi väittää, että hän olisi ollut tehoton johtaja, nuori mies toteaa videolla.

RFE:n mukaan Venäjän viranomaiset ovat viime vuosina valkopesseet Stalinin kauden veristä historiaa. Stalinin kannattajien mukaan hirmuteot olivat myös perusteltuja.

– Tärkeintä on se, että hän voitti toisen maailmansodan. Hän saattoi olla ilkeä persoona, kuten monet ovat hänet tuominneet, mutta maassa oli hänen aikanaan järjestys, festivaalivieras kertoo.

