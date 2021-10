Nuori ukrainalaispoliitikko kuoli taksiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Korruptiota tutkinut Anton Polyakov sai sydänkohtauksen, arvioivat viranomaiset.

Ukrainalaisen kansanedustaja Anton Polyakov kuoli perjantaiaamuna taksiin. Kiovan syyttäjänlaitoksen mukaan hänet löydettiin tajuttomana taksin takapenkiltä, minkä jälkeen häntä yritettiin elvyttää, mutta hän ei enää herännyt, toteaa NDTV-kanava.

Viranomaisten mukaan todennäköinen kuolinsyy on sydänkohtaus. Syytä kuitenkin tutkitaan edelleen, ja Polyakoville tehtäneen ruumiinavaus.

Polyakov, 33, valittiin maan parlamenttiin heinäkuussa 2019. Hän edusti tuolloin Ukrainan kansanpuoluetta, mutta hänet erotettiin puolueesta jo vuoden 2019 marraskuussa. Syyksi ilmoitettiin epäeettinen käytös.

Polyakov totesi tuolloin Radio Free Europe -kanavalle, että todellinen syy oli toisaalla: hän keräsi allekirjoituksia epäluottamusäänestykseen, jonka kohteena oli silloinen yleinen syyttäjä.

NDTV:n mukaan Polyakov on tutkinut myös puolustussektorin korruptiota. Peace for Ukraine -järjestö toteaa Polyakovin paljastaneen, että eräät ukrainalaispoliitikot saavat rahaa siitä, että he äänestävät ”oikein” oligarkkeja koskevissa lakiesityksissä. Polyakov pahoinpideltiin järjestön mukaan vuonna 20202.