Nuoret kiristävät kauppiailta suojelurahaa, moni ei kerro poliisille

Yrittäjät maksavat Ruotsissa kiristäjille saadakseen olla turvassa.

Ruotsissa tietyillä alueilla toimivat yrittäjät ovat joutuneet kiristyksen kohteeksi: yrittäjiltä vaaditaan rahaa sitä vastaan, että ne saavat harjoittaa toimintaansa rauhassa.

Pitkään on ollut tiedossa, että yrittäjien mahdollisuudet harjoittaa toimintaansa tietyillä alueilla ovat haasteelliset. Aftonbladetin mukaan iso osa ongelmaa on niin sanottu ”suojelutoiminta”, jota on tullut ilmi Järvan alueella Tukholmassa.

− Kyse on suojelutoiminnasta, jota nämä nuoret yksilöt harjoittavat. Se pakottaa kaupanpitäjiä ja asukkaita maksamaan summan joka kuukausi, jotta heidän kauppojaan tai asuntojaan ei tuhottaisi, lehden lähteet kertovat.

Nuorimpien kiristäjien sanotaan olevan 16−17-vuotiaita.

Järvan paikallispoliisipäällikkö Niclas Andersson vahvistaa tiedot Aftonbladetille.

− Useat yritykset ovat joutuneet kiristyksen kohteeksi ja joutuvat maksamaan rahaa, jotta voivat harjoittaa liiketoimintaansa. Tilanne on vaikea ravintoloille ja kauppiaille, ja moni ei halua kertoa siitä poliisille vaan yrittää ratkaista tilanteen itse, hän sanoo.

Anderssonin mukaan kiristyksen takana on järjestäytynyt rikollisuus.

− Kiristetyt summat voivat olla tuhansia kruunuja kuukaudessa. Ongelman suuruutta ei tiedetä, koska tapaukset eivät monesti päädy poliisin tietoon.

Aftonbladetin haastattelemista yrittäjistä juuri kukaan ei kommentoi asiaa.

− Joka päivä, kun menen töihin, olen huolissani omastani ja perheeni turvallisuudesta. Mutta en voi lopettaa yritystäni, koska laskut ja vuokrat pitää maksaa. Yrittäjät eivät puhu ilmiöstä avoimesti, koska se on liian vaarallista, katukeittiötä pyörittävä yrittäjä kertoo.

Hän on kärsinyt kymmenistä murroista ja aseellisista ryöstöistä viime vuosina. Vakuutuksen saaminen on ollut lähes mahdotonta.

− Poliisi ei ole tutkinut tapauksia, vaikka käytössä olisi valvontakameramateriaalia. Kunta ei tee mitään. Olemme täysin voimattomia.

− Jos kiristäjille maksaa, se on merkki siitä, että kiristys ja uhka on toiminut ja että uhrilla on kyky maksaa, poliisipäällikkö Andersson sanoo.