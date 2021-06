Nuoret heittivät pulloja ja kävivät kimppuun – poliisi vastasi kaasulla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Päättäjäisjuhlinta Seinäjoella ja Vaasassa lähti käsistä.

Poliisin tiedotteen mukaan ”nuorten käyttäytyminen huolestuttaa poliisia Pohjanmaalla”. Pohjanmaan poliisilaitos kirjasi päättäjäisviikonloppuna 756 tehtävää.

Erityisesti poliisi joutui puuttumaan nuorten käyttäytymiseen Seinäjoella Tanelinrannassa ja Vaasassa Hietasaaren rannassa.

Tiedotteen mukaan Tanelinrannassa ”satapäinen nuorisojoukko riehaantui ilmeisesti jonkinlaisen leikkimielisen joukkotappelun seurauksena siten, että poliisia kohden alettiin heitellä täysinäisiä juomatölkkejä sekä lasipulloja. Lisäksi osa nuorista yllytti sanallisesti muita nuoria käymään poliisia vastaan”.

– Poliisi joutui käyttämään tilanteen rauhoittamiseksi kaasua ja otti viisi nuorta kiinni, tiedotteessa todetaan.

Kahta nuorista epäillään myös virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

– Vaasan Hietasaaressa poliisipartio oli alkoholivalvonnan yhteydessä takavarikoinut alaikäiseltä alkoholijuomia ja nuoren aggressiivisen käyttäytymisen seurauksena poliisi joutunut ottamaan hänet kiinni. Kiinnioton aikana ympärillä olevat nuoret olivat heitelleet alkoholijuomia ja tölkkejä poliiseja kohden yrittäen estää poliisin toiminnan.

Tiedotteen mukaan poliisi ”pitää ilmiötä huolestuttavana ja muistuttaa, että poliisin vastustaminen kaikella tapaa on rikos, josta seuraa rangaistus. Myös yllyttäjä saattaa syyllistyä teollaan rikokseen samalla tavoin kuin varsinainen tekijäkin. Mahdollinen tuomio ja siitä tuleva merkintä saattaa joissain tapauksissa haitata esimerkiksi ammattiin hakeutumista”.

– On tärkeää, että vanhemmat keskustelevat nuorten kanssa alkoholin käytöstä sekä poliisin roolista sekä valvojana mutta myös turvallisuuden ylläpitäjänä. Poliisi tulee kesän aikana jatkamaan nuorten päihteiden valvontaa, etenkin sellaisilla kokoontumispaikoilla, joissa tiedetään esiintyvän häiriökäyttäytymistä. Vanhempien on hyvä muistaa, että nuorelle asetetut rajat luovat turvallisuutta ja niiden valvonta on parasta välittämistä, poliisin tiedotteessa todetaan.