Nuoret haluavat töihin – tuilla eläminen ei kiinnosta

Ilmarisen teettämässä kyselyssä selviää, että kolme neljästä ammattiin opiskelevasta nuoresta ottaisi mieluummin vastaan työn kuin nostaisi yhteiskunnan tukia. Kyselyssä 17-29-vuotiaat olisivat valmiita ottamaan vastaan myös sellaisia töitä, joissa palkka saattaisi olla saatavia tukia pienempi.

Ilmarisen työkykytutkimuksesta vastaavan tutkimusjohtajan Tomi Hussin mukaan nuorille työ on tärkeä osa hyvää elämää.

– Koulutuksella, uralla ja työllä on iso painoarvo koko elämän merkityksellisyyden rakentamisessa. Työn tekeminen on arvo sinänsä, Hussi sanoo tiedotteessa.

Ammattiin valmistuvat nuoret luottavat tulevaisuuteensa. 82 prosenttia vastanneista uskoo löytävänsä oman alan töitä.

Jopa 96 prosenttia ammattioppilaitoksista valmistuvista olisi valmis tekemään myös muita kuin oman alansa töitä valmistumisen jälkeen. Ammattikorkeakoulusta valmistuvilla vastaava luku on 87 prosenttia.

Hussin mukaan nuoret ymmärtävät työelämän mahdollisuudet keski-ikäisiä paljon paremmin. 80 prosenttia vastaajista kokee olevansa valmis uudelleenkouluttautumaan, jos oman alan töitä ei löydy.

– Työelämä muuttuu nopeammin kuin aiemmin. Nuoret haluavat säilyttää työmarkkinakelpoisuutensa ja olla kiinnostavia toimijoita työmarkkinoilla, Hussi sanoo.

