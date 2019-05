Nuoret haluavat eniten kiinnostavaa työtä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhteiskunnallinen tai johtava asema ovat vähemmän tärkeitä kuin työn merkityksellisyys.

Suomalaisen Työn Liiton teettämässä kyselyssä nuorista vastaajista 62 prosenttia piti mahdollisuutta tehdä itseä kiinnostavaa työtä erittäin tärkeänä.

Nuoret pitivät tätä kaikkein tärkeimpänä asiana, kun selvitettiin, minkä asioiden saavuttaminen on tärkeää.

– On ilahduttava tulos, että nuorille työ on niin tärkeässä asemassa elämässä. Mikä tahansa työ ei riitä, vaan sen tulee olla tutkimuksemme mukaan nuorista myös kiinnostavaa. Työn sisällön merkityksellisyys on viime vuosina noussut esiin yhä voimakkaammin ja se näkyy myös tässä, toteaa tiedotteessa toimitusjohtaja Tero Lausala Suomalaisen Työn Liitosta.

Kiinnostava työ nousee huomattavasti korkeammalle sijalle kuin ulkoiset tekijät, kuten yhteiskunnallinen asema tai johtavassa asemassa oleminen, jotka jäivät tärkeysjärjestyksessä häntäpäähän.

Työn lisäksi nuorille on tärkeää saavuttaa henkinen tasapaino, saada läheisiä ystäviä sekä luoda pysyvä parisuhde.

Kyselyn aikuisista vastaajista 49 prosenttia piti kiinnostavan työn saavuttamista erittäin tärkeänä asiana. Heille tärkeimpiä asioita työn lisäksi ovat henkinen tasapaino ja pysyvä parisuhde sekä oman perheen perustaminen ja lasten saaminen.

Taloustutkimuksen maaliskuussa tekemään kyselyyn vastasi 2149 henkilöä, joista 925 oli 15–24-vuotiaita.