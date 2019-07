Nuoret äänestivät aktiivisesti EU-vaaleissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eurooppalaisten tuki EU:lle on korkeimmalla tasolla sitten vuoden 1983.

EU:n kaikissa 28 jäsenmaassa tehdyn eurobarometrikyselyn mukaan Eurooppa-myönteiset nuoret äänestivät huomattavasti aktiivisemmin vuoden 2019 EU-vaaleissa kuin vuoden 2014 vaaleissa.

Eurobarometriin vastasi lähes 28 000 kansalaista ympäri Eurooppaa vaalien jälkeisten viikkojen aikana.

Tänään julkaistut ensimmäiset eurobarometritulokset osoittavat, että tuki EU:lle on korkeimmalla tasolla sitten vuoden 1983.

Vastaajista 68 prosenttia totesi, että heidän kotimaansa on hyötynyt EU-jäsenyydestä. Tämä vastaa EU-vaaleja edeltäviä tuloksia: tämän vuoden helmi-maaliskuussa vastaava luku oli 67 prosenttia.

Merkittävästi suurempi osuus EU-kansalaisista kokee, että ”heidän äänellään on merkitystä EU:ssa”. Uusimmassa eurobarometrissä 56 prosenttia vastaajista koki, että heidän äänellään oli merkitystä.

Tämä on korkein tulos sen jälkeen, kun kysymys esitettiin ensimmäistä kertaa vuoden 2002 eurobarometrissä. Lisäksi luku on 7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin maaliskuun vastaava luku.

– Kansalaiset äänestivät näissä EU-vaaleissa johtuen vahvasta tuesta EU:lle ja kokivat selvästi vahvemmin, että heidän äänellään on merkitystä EU:ssa, toteaa Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli tiedotteessa.

EU-vaaleissa äänesti 50,6 prosenttia eurooppalaisista, mikä on korkein äänestysprosentti EU-vaaleissa vuoden 1994 jälkeen ja ensimmäinen kerta, kun äänestysprosentti on kääntynyt kasvuun.

Äänestysprosentti kasvoi 8 prosenttiyksiköllä vuoden 2014 vaaleista. Eniten äänestysprosentti kasvoi Puolassa, Romaniassa, Espanjassa, Itävallassa ja Unkarissa,

Nuorten äänestysprosentti kasvoi 50 prosenttia

Kyselyn pohjalta vaikuttaisi siltä, että erityisesti nuoret ja ensiäänestäjät ovat yleisen äänestysprosentin kasvun takana.

Nuorista 16/18-24 -vuotiaista 42 prosenttia sanoi äänestäneensä EU-vaaleissa. Tämä on 50 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014, jolloin nuorten äänestysprosentti oli 28 prosenttia.

Kyselyn mukaan Suomessa 18-24-vuotiaista äänesti 27 prosenttia, mikä on 17 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2014.

Ikäryhmässä 25-39 -vuotiaat äänestysprosentti nousi 12 prosenttiyksikköä 35 prosentista 47 prosenttiin. Äänestysprosentti kasvoi nuorten ja ensiäänestäjien keskuudessa enemmän kuin missään muussa ikäryhmässä.

Äänestäminen kansalaisvelvollisuus

Eurobarometrikyselyssä vastaajista 52 prosenttia totesi, että tärkein syy äänestää vaaleissa on kansalaisvelvollisuus. Vuonna 2014 vastaava luku oli 41 prosenttia.

Viime EU-vaaleihin verrattuna suurempi osa kansalaisista sanoi äänestävänsä siksi, että he ovat EU-myönteisiä (25 prosenttia vuonna 2019, 14 prosenttia vuonna 2014) tai koska he kokivat pystyvänsä muuttavansa asioita äänestämällä (18 prosenttia vuonna 2019, 12 prosenttia vuonna 2014).

– Euroopan parlamentista ja EU-vaaleista on tullut osa kansalaisten tavallista demokraattista elämää. Nämä vaalit ovat kuitenkin enemmän kuin pelkästään kansalaisvelvollisuus. Kansalaiset äänestivät, koska he ovat EU-myönteisiä ja koska he kokevat pystyvänsä muuttamaan asioita äänestämällä. Euroopan parlamentin pitää nyt vastata näihin odotuksiin, David Sassoli korostaa.

Kansalaiset äänestivät 27 jäsenmaassa ensisijaisesti siksi, että he kokivat tämän kansalaisvelvollisuudekseen.

Vuoteen 2014 verrattuna kaikissa 28 jäsenmaassa useampi vastaaja äänesti nyt ensisijaisesti siksi, koska he kannattivat EU:ta.

Tämän äänestyssyyn suosio kasvoi erityisesti Saksassa (39 prosenttia vuonna 2019, 25 prosenttia vuonna 2014), Irlannissa (27 prosenttia vuonna 2019, 12 prosenttia vuonna 2014), Italiassa (23 prosenttia vuonna 2019, 9 prosenttia vuonna 2014) ja Espanjassa (23 prosenttia vuonna 2019, 8 prosenttia vuonna 2014).

Suomessa eurobarometriin vastanneista 16 prosenttia äänesti vuonna 2019 ensisijaiseksi siksi, että he kannattivat EU:ta, kun taas vuonna 2014 vastaava luku oli 9 prosenttia.

Talous ja kasvu

Eurobarometrissa tarkastellaan myös aiheita, jotka saivat kansalaiset äänestämään EU-vaaleissa.

Kansalaisten äänestyspäätökseen vaikuttivat erityisesti talous ja kasvu (44 prosenttia), ilmastonmuutos (37 prosenttia) sekä ihmisoikeudet ja demokratia (37 prosenttia).

Lisäksi vastaajista 36 prosenttia mainitsi ”tavan, jolla EU:n tulisi toimia tulevaisuudessa” yhdeksi syyksi äänestää.

Talous ja kasvu oli tärkein äänestämään innoittanut aihe 16 maassa, kun taas kahdeksassa maassa tärkeimmäksi syyksi mainittiin ilmastonmuutos. Suomessa ilmastonmuutos ja ihmisoikeudet ja demokratia nostettiin useimmin tärkeimmiksi äänestyssyiksi.

Kantar haastatteli Euroopan parlamentin puolesta henkilökohtaisesti 27 464 vastaajaa kaikista 28 EU-maasta. Vastaajien ikä oli vähintään 15 vuotta. Äänestystä koskevissa kysymyksissä haastateltiin vain äänestysikärajan ylittäneitä henkilöitä eli yli 18-vuotiaita.

Poikkeuksena tähän olivat Itävalta (äänestysikäraja 16), Malta (äänestysikäraja 16) ja Kreikka (äänestysikäraja 17). Kyselyt toteutettiin aikavälillä 7-26.6.2019.

Euroopan parlamentti julkaisee kyselyn raportin, kaikki tulokset ja taulukot syyskuussa 2019.