Numero piirretty väärin? Näin äänestyspaikalla voi tyriä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Äänestystä ei kannata jättää aivan viime tippaan. Myös numeroiden kanssa kannattaa olla tarkkana.

Kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on tänään sunnuntaina 13.6. Vaaleissa valitaan yli 9 000 päättäjää kuntien ja kaupunkien valtuustoihin ympäri Suomea.

Äänestyspaikalla kannattaa olla tarkkana, sillä vaaleissa tyypillisesti jopa tuhansien suomalaisten vaalilipukkeet tulevat hylätyksi. Hylkääminen perustuu vaalilakiin, jonka mukaan ehdokkaan numero tulisi kirjoittaa lippuun niin selkeästi, ettei voi syntyä epätietoisuutta siitä, ketä ehdokasta on tarkoitus äänestää. Samoin ne äänestysliput, joihin ehdokkaan numero on merkitty epäselvästi tulisi hylätä.

Äänestyslippu on mitätön myös silloin, jos äänestyslippuun on kirjoitettu äänestäjän nimi tai erityinen tuntomerkki taikka siihen on tehty muunlainen asiaton merkintä. Äänestyslippuun tulisi siis vaalilain mukaan merkitä vain ja ainoastaan ehdokkaan numero.

Uuden lipukkeen pyytäminen on sallittua, mikäli numeron kirjoittaa väärin.

Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää numero yhden ja seitsemän kirjoittamiseen. Seitsemän kirjoitetaan vaalilipukkeeseen poikkiviivan kera ja ykkönen merkitään pelkkänä suorana pystyviivana. Myös yhdeksää kirjoittaessa on oltava tarkkana, ettei sitä voida sekottaa neloseen.

Mikäli kirjoittaminen on hankalaa esimerkiksi käsien vapinan vuoksi, voi vaalitoimikunnan jäsentä pyytää avustamaan kirjoittamisessa. Henkilö, jonka kyky tehdä äänestysmerkintä on olennaisesti heikentynyt, saa käyttää äänestyksessä apuna valitsemaansa avustajaa. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa eivät kuitenkaan voi toimia avustajana.

Äänestystä ei myöskään kannata jättää aivan viime tippaan. Vaalilain mukaan jokainen äänestäjä, joka on jonottanut äänestyspaikalle ennen kello kahdeksaa, tulee päästää äänestämään. Äänestyspaikalle lähtemisen pitkittämisessä on kuitenkin riskinsä, sillä ovet voidaan sulkea jo tasan kahdeksalta, mikäli äänestyspaikka on tyhjä.

Ennen äänestämään lähtemistä kannattaa myös tarkistaa, missä oma äänestyspaikka sijaitsee. Äänestyspaikan voi tarkistaa Suomi.fi -palvelusta tai kotiin tulleesta kirjeestä.