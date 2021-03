”Nukutaan ruususen unta, ja rokote tulee ja suutelee viruksen pois”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Krista Kiurun mukaan ’ei tässä ihan helppoa ole päivästä toiseen’.

Verkkouutiset kertoi eduskunnan täysistunnon sananvaihdosta, jossa kansanedustaja Paula Risikko (kok.) totesi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd.), ettei ymmärtänyt tämän puheesta mitään.

Pitkässä istunnossa Paula Risikko ja Krista Kiuru kommunikoivat muissakin yhteyksissä. Sävy oli lämmin – kyseessä ovat entinen terveysministeri ja nykyinen terveysministeri.

Paula Risikko aloitti toteamalla Kiurulle, että on monesti miettinyt hänen tilannettaan. Risikko viittasi omaan ministeriaikaansa kymmenen vuotta sitten, kun oli sikainfluenssa, ”ja silloin olivat kaikki mahdollisuudet myös tämäntyyppiseen tilanteeseen, mikä meillä tällä hetkellä on”. Hän sanoi menneensä tuolloin sydän kylmänä töihin kuulemaan, kuinka monta on menehtynyt.

– Meidän onnemme oli se, että me onneksi saatiin se rokote ensimmäisen aallon aikana, Paula Risikko sanoi.

– Tunnen syvää, syvää empatiaa myöskin teidän tilannettanne kohtaan kyllä.

Risikon mukaan tuolloin opittiin kolme asiaa. Ensimmäinen oli: ennakoi, ennakoi, ennakoi ja toimi etukenossa. Toinen oli viestinnän valtavan suuri merkitys. Kolmas oppi oli hyödyntää monisektoraalista yhteistyötä.

Nyt ex-ministeri lisäisi mukaan, että kannattaa perustaa parlamentaarinen ryhmä, joka sitoutetaan päätöksiin heti alusta lähtien.

– Me olemme kaikki samassa veneessä. Minä olen välttänyt kovin suulasta arviointia, koska niin kuin sanoin, tunnen lukkarinrakkautta teidän tilannettanne kohtaan ja empatiaa ja tunnen luissani sen, miltä teistä on monesti tuntunut.

Arvosteluakin on kuitenkin Risikon mukaan pakko sanoa. Hän muistutti maskihässäkästä, Helsinki-Vantaan ongelmista ja sekavasta viestinnästä.

– Ja sitten voi sanoa niin kuin Pohjanmaalla, että hipuja ei lasketa. Mutta sitten kesällä varmasti ajateltiin näin, että nyt helpotuksesta huokaistiin. Siinä mentiin vähän niin kuin horrokseen, ja jotenkin tuli sellainen tunne, että nukutaan ruususen unta ja rokote tulee ja suutelee viruksen pois. No, sitten ne vaikeudet alkoivatkin. Nimittäin syksyllä olisi pitänyt hälytyskellojen soida, Paula Risikko sanoi.

Risikon mukaan muuntoviruksesta huolimatta ”kuin seula” vuotavat rajat ovat olleet suurin epäonnistuminen.

– Viestinnän sekavuus jatkuu edelleen, ja sitten monisektoraalinen yhteistyö ei kelpaa vieläkään. Eli vieläkään ei yksityistä sektoria ja kolmatta sektoria ole maksimaalisesti hyödynnetty.

Kokoomuksen veteraaniedustaja kehotti olemaan syyllistämättä muita.

– Me ollaan nyt kuultu aika paljon (syytöksiä hallituksesta), kuinka kunnat ovat olleet huonoja ja ne eivät ole tehneet sitä, avit eivät ole tehneet tätä,Terveyden ja hyvinvoinnin laitoskaan ei ole toiminut ja (Jan) Vapaavuorikaan ei ole toiminut kunnolla. Elikkä tässä on ollut kaikessa… Ja oppositio vasta kauhea on ollutkin.

– Kyllä minä nyt sanoisin näin, että silloin kun ollaan puikoissa, niin silloin ollaan puikoissa, ja silloin vastataan siitä, miten nämä hommat hoituvat, ja pitää myös kestää kritiikkiä.

– Ei muuta kuin jatketaan sitä, että tehdään yhteistyötä. Ei syyllistetä muita, katsotaan peiliin. Ja meistä oppositiosta varmasti löytyy kumppani, jos te vain suostuisitte ottamaan, Risikko päätti.

Ministeri Krista Kiuru kiitti Risikkoa ”lämpimistä myötäelämisen tunteista”.

– Se lämmitti kyllä mieltä. Ei tässä ihan helppoa ole päivästä toiseen, Krista Kiuru sanoi.