Nöyryytyksen muisto tekee eristetystä Kiinasta vaarallisemman

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokemukset voivat Maailman kauppajärjestön ex-johtajan mukaan vahvistaa nationalistisia voimia.

Kiinan asevoimat käyttäytyvät Maailman kauppajärjestön entisen pääjohtajan Pascal Lamyn mukaan uhittelevasti maan lähialueilla ja kiinalaiset diplomaatit pelottelevat ja painostavat asemamaitaan. Kiinan toimintaa seurataan Yhdysvalloissa ja Euroopassa huolestuneina, mutta maan eristäminen olisi hänen mielestään virhe.

– Vaikka EU:n ei pidä olla Kiinan aikeiden suhteen naiivi, globalisoitunut Kiina on Euroopalle ja muulle maailmalle vähemmän vaarallinen kuin omillaan toimeen tuleva Kiina, ranskalainen Lamy kirjoittaa Centre for European Reform -ajatushautomon raportissa.

Haasteena on hänen mukaansa se, että Kiinan on arvioitu uhkaavan lännen dominoimaa kansainvälistä järjestelmää jopa vakavammin kuin Neuvostoliitto aikoinaan, ja maan vaikutusvallan rajoittamista on siksi pidetty tarpeellisena.



– Pekingissä tämä palauttaa mieliin niin sanotun nöyryytyksen vuosisadan, nostattaa populistis-nationalistisia mielialoja ja kiihdyttää Kiinan etääntymistä lännestä, hän sanoo.

Euroopan unionin tulisikin Lamyn mukaan välttää toimillaan vahvistamasta niiden kiinalaisten asemaa, jotka haluaisivat itse eristää maansa muusta maailmasta.

– Useimmat eurooppalaiset ovat 1900-luvun historiasta oppineet, että edessä on synkkä tie, kun maat kansalliskiihkonsa vallassa katkovat siteitään muuhun maailmaan. Ensimmäinen maailmansota on muistutus siitä, että keskinäisriippuvuus ei yksin riitä takaamaan rauhaa. Taloudellinen integraatio voi kuitenkin olla elintärkeä turva aina silloin, kun suurvaltapolitiikka saa poliittiset johtajat vaarallisille poluille, hän toteaa.