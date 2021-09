”Nousukaudella velkaantumisen kiihdyttäminen typerintä mitä keksin”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Timo Heinonen vaatii hallitusta palaamaan menokehykseen budjettiriihessä.

Kokoomuksen kansanedustaja ja ryhmän valtiovarainvaliokunnan vastaava Timo Heinonen vaatii hallitusta perumaan 900 miljoonan euron menokehysten ylityksen budjettiriihessä.

– Taloudessa eletään nyt nopeaa koronakuopan jälkeistä nousupyrähdystä. Ennusteet toisensa jälkeen povaavat nopeampaa kasvua. Ihmiset eivät voi käsittää miksi tällaisessa tilanteessa tulevien sukupolvien kontolle lapioidaan uutta velkaa miljarditolkulla. Nousukaudella velkaantumisen kiihdyttäminen on typerintä mitä keksin, hän sanoo.

Kokoomusedustaja muistuttaa, että julkisen talouden menokehykset ovat toimineet veronmaksajan suojana tuhlailevilta poliitikoilta.

– Menomaltin rooli korostuu nousukaudella. Poliitikkojen mielihaluista riippumaton suhdanneperusteinen talouskasvu ei saa valua valtaapitävien poliittisiin hankkeisiin, Heinonen sanoo.

Hänen mukaansa Sanna Marinin (sd.) hallituksella ei ole kykyä priorisointiin.

– Menotoiveita on jokaisella hallinnonalalla miljardeja yli kehysten. Aina on ollut näin. Tähän saakka vastuulliset hallitukset ovat kuitenkin riihessä laittaneet menot jonoon ja tiukalla priorisoinnilla puristaneet ne kehykseen. Eli ennen mitään muuta budjettipäätöstä on päätetty, että nyt ei elintasoa lainata tulevilta sukupolvilta.

– Marinin hallitukselta ei löydy tällaista kykyä priorisointiin. Ensin on ikään kuin päätetty, että minkään kokoluokan velka ei ole ongelma. Sitten edes perusasioihin, kuten poliisille ja tieteeseen ei löydykään rahaa. Vasemmistohallitus on tullut valinneeksi kaikkien kannalta huonoimmat vaihtoehdot, Heinonen jatkaa.

Menokehysten rikkomiseen kohdistui poikkeuksellista kritiikkiä asiantuntijoiden lausuntopalautteessa osana julkisen talouden suunnitelman eduskuntakäsittelyä valtiovarainvaliokunnassa.

– Jos ette usko meitä, niin uskokaa Suomen Pankkia, Valtiontalouden tarkastusvirastoa tai Talouspolitiikan arviointineuvostoa. Asiantuntijoiden mukaan hallitus ei kyennyt perustelemaan kehysten rikkomista. Enkä ihmettele, miksi ei onnistunut. Perusteita ei ole, Heinonen niittaa.