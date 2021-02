”Noustaan vääjäämättä kohti tartuntojen huippua”

SDP:n lääkärikansanedustaja Aki Lindén varoittaa koronavirustartuntojen korkeasta määrästä ja kehottaa pitämään voimassa nykyiset rajoitustoimet.

– Vääjäämättä noustaan kohti viime syksyn korkeinta koronatartuntojen huippua, jolloin valmiuslain käyttöönottoa jouduttiin harkitsemaan, Aki Lindén kirjoittaa Twitterissä.

Uusia tartuntoja vahvistettiin tiistaina 438 kappaletta. Ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohden oli 94 eli huomattavasti aiempaa korkeampi.

Suomen tilanne on erottunut muista Pohjoismaista ja Baltian maista, joissa epidemia on ollut helpottumaan päin viime viikkoina.

– Rajoituksia tarvitaan, Lindén jatkaa.

