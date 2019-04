Notre Damelle ehdotetaan modernia ilmettä – katso kuvat

Useat ranskalaispoliitikot ovat ottaneet kantaa siihen, tulisiko Notre Damen katedraali jälleenrakentaa ennalleen vai ehostaa uudella modernilla ilmeellä, ilmenee useiden ranskalaispoliitikkojen Twitter-tileiltä.

Maan pääministeri Édouard Philippe kysyi omalla Twitter-tilillään keskiviikkona, tulisiko katedraalin nuolen jälleenrakennuksessa käyttää ”aikaan mukautettua tekniikkaa” ja väläytti jopa ajatusta kansainvälisen arkkitehtuurikisan järjestämisestä katedraalin tornin jälleenrakentamisen suunnittelua varten.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi aiemmin tällä viikolla, että katedraali pyritään saamaan valmiiksi viidessä vuodessa. Myös hän väläytti mahdollisuutta katedraalin uudistamiseksi.

– Modernin arkkitehtuurin häivähdys voisi olla kuviteltavissa, Macron sanoi.

Uudistamiselle löytyy kuitenkin myös vastustusta. Erityisesti laitaoikeistolaisen kansallisen liittouman edustajat ovat olleet katedraalin ulkoilmeen uudistamista vastaan.

Puolueen puheenjohtaja Marine Le Pen on esimerkiksi ottanut pääministeri Philippen twiittiin kantaa uudelleentviittaamalla sen tililleen. Twiitin yhteyteen hän kirjoitti #TOUCHEPASÀNOTREDAME, älä koske Notre Dameen. Myös muut ranskalaispoliitikot ovat vaatineet Notre Damen katon ja tornien säilyttämistä ennallaan.

Katso kuva ehdotuksista alta.

Relevant to #NotreDame, St Michael's Parish Church in Linlithgow, Scotland, was once adorned with a crown steeple in the style of the one at Thomas Coats Memorial Baptist Church (first image). Here's how modern architects "reimagined" it: pic.twitter.com/y3LqT1sIM6

— Jack Montgomery (@JackBMontgomery) April 18, 2019