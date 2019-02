Norjan tiedustelu pitää Huaweita turvallisuusuhkana

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maan poliisi epäilee teknologiayhtiön osallistuvan vakoiluun Norjaa vastaan.

Norjan poliisin tiedustelupalvelu PST on ilmoittanut pitävänsä kiinalaista teknologiayhtiö Huaweita uhkana maan kansalliselle turvallisuudelle.

PST:n johtaja Benedicte Bjørnland ja oikeusministeri Tor Mikkel Wara kertoivat asiasta tiistaina turvallisuusuhkia käsitelleessä tilaisuudessa.

– Meidän on tarkkailtava Huawein toimintaa, sillä yhtiöllä on läheiset suhteet Kiinan hallinnon kanssa, Bjørnland sanoi the Nordic Page -uutissivuston mukaan.

Hänen mukaansa Norja pystyy jo nykyisen lainsäädännön turvin pakottamaan maassaan toimivat ulkomaiset yritykset tarvittaessa yhteistyöhön.

Vuosittain pidettävässä turvallisuuskatsauksessa käsiteltiin myös perinteistä valtiollista vakoilua. Bjørnlandin mukaan useat maat pyrkivät todennäköisesti rekrytoimaan vuoden 2019 aikana uusia henkilöitä vakoilemaan norjalaisia yrityksiä ja henkilöitä vastaan.

Huawein rooli Euroopan 5G-verkon rakentamisessa on herättänyt viime aikoina keskustelua. Operaattoreita edustavan GSMA:n ja Euroopan komission kerrotaan käsittelevän kevään aikana yhtiön mahdollista sulkemista järjestelmän ulkopuolelle.

Deutsche Telekom -yhtiön mukaan päätös voisi hidastaa 5G-verkkojen käyttöönottoa jopa kolmella vuodella.