Norjan sotalaiva törmäsi säiliöalukseen ja on vaarassa upota

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Fregatti kärsi törmäyksessä laajat vahingot.

Sotalaiva ja säiliöalus ovat törmänneet toisiinsa Norjassa Bergenin pohjoispuolella. NRK:n mukaan tieto fregatti KNM Helge Ingstadin ja tankkeri Sola TS:n törmäyksestä tuli aamuyöllä.

Fregatti menetti ohjattavuuteensa ja törmäsi säiliöalukseen. Fregatti kärsi törmäyksessä laajat vahingot, ja palokunnan mukaan alus on vaarassa upota. Alus on kallistunut voimakkaasti.

Fregatilta on evakuoitu kaikki 137 henkilöä. Heistä seitsemän on loukkaantunut. Säiliöaluksella olleesta kaikki 23 on myös evakoitu, heille ei sattunut henkilövahinkoja.

Säiliöalus ei ole poliisin tiedotteen mukaan vaarassa upota.

Fredgatt og tankbåt har kollidert ved Sture i Øygarden https://t.co/q3PT5bTIxx pic.twitter.com/ty2z8LR01B — NRK Hordaland (@nrkhordaland) November 8, 2018