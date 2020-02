Norjan raportti: Venäjä tiedustelee kohteita pohjoisessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Norjan tiedustelupalvelun mukaan Venäjä on erityisen kiinnostunut arktisista alueista.

Venäjän turvallisuuspalvelujen kerrotaan suorittavan tiedusteluoperaatioita Norjassa. Niiden tarkoituksena on Norjan tiedustelupalvelu NIS:n Fokus 2020 -vuosiraportin mukaan hankkia tietoa pohjoisesta Norjasta sekä puolustuspolitiikasta, puolustussuunnitelmista, uudesta sotilaallisesta infrastruktuurista ja liittolaisten toiminnasta. Osan Venäjän erikoisjoukoista kerrotaan keskittyvän erityisesti arktiseen alueeseen.

– Turvallisuuspalveluilla on laajat valtuudet ja niiden itsenäisyyden aste on korkea. Kreml on tehnyt aikojen saatossa organisaatioratkaisuja ja lisännyt kykyjä, jotka ovat tehneet turvallisuuspalveluista entistä kyvykkäämpiä, koordinoidumpia ja tehokkaampia, NIS:n raportissa todetaan.

Venäjän tiedustelun kerrotaan toimivan Norjassa kaikilla tiedustelun osa-alueilla. Raportin mukaan ”perinteistä tiedustelutoimintaa täydennetään käyttämällä sekä sotilas- että yksityisyrityksiä” – mahdollisesti myös niiden tietämättä.

Venäjän asevoimien erikoisjoukkojen toiminta mainitaan raportissa erikseen.

– Venäjän erikoisjoukoilla on ollut historiallisesti läheiset yhteydet (Venäjän) tiedustelu- ja turvallisuuspalveluihin. Niitä käytetään turvallisuuspolitiikan välineenä avoimissa ja salaisissa operaatioissa sotilasstrategisten ja poliittisten päämäärien saavuttamiseksi, raportissa kerrotaan.

Pohjoisesta on raportin mukaan tullut enenevissä määrin ”painopistealue” osalle Venäjän erikoisjoukoista.

– Sotilaallinen infrastruktuuri ja liittolaisten vahvistuksien (saapumista) tukeva siviili-infrastruktuuri olisivat Norjassa relevantteja kohteita konfliktissa, raportissa jatketaan.

Kohuväite operaatiosta

Norjan tiedustelun raportin maininnat Venäjän erikoisjoukkojen ja turvallisuuspalvelujen toiminnasta ja keskittymisestä pohjoiseen ovat mielenkiintoisia.

Norjalainen puolustusasioihin keskittyvä media Aldrimer kertoi viime syksynä Venäjän erikoisjoukkojen operoineen sekä Norjan Huippuvuorilla että manner-Norjassa. Uutisen kerrottiin perustuvan neljään puolustus- ja tiedustelulähteeseen kolmessa eri maassa. Venäläisten Spetsnaz-joukkojen väitettiin tiedustelleen avainkohteita ja sijoittaneen valvontalaitteita Norjan alueelle. Toiminta olisi osunut samaan aikaan Venäjän pohjoisen laivaston harjoitusten kanssa. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä.

– Venäjän taktiset ryhmät ovat suorittaneet sotilasoperaatioita Huippuvuorilla. Venäjän asevoimien yksiköt ovat myös suorittaneet tiedustelua manner-Norjassa, ”liittolaismaan” puolustuslähde kertoi Aldrimerille.

Manner-Norjan operaatioissa oli lähteiden mukaan ollut kyse ulkopuolisista palkkasotilaista. Sotilaslähteen mukaan kyseinen ulkopuolinen toimija oli tuttu ”Krimin tapahtumista”.

Tietoa Venäjän erikoisjoukkojen liikkeistä oli väitetysti saatu muun muassa Yhdysvaltojen tiedustelukoneiden keräämästä datasta.

Norjan turvallisuuspalvelu PST vastasi tuolloin Aldrimerin tiedusteluihin yleisluontoisesti.

– Jotkut tiedustelupalvelut vaikuttavat haluavan jatkuvasti päivittää tietojaan sotilaskohteista, varusteista, osastoista ja infrastruktuurista, PST:n viestintäjohtaja Trond Hugubakkenin vastauksessa muun muassa todettiin.

Hugubakken ei halunnut kommentoida tietoja tarkemmin. Hän sanoi kuitenkin, joidenkin vieraiden valtojen tiedustelutoiminnan Norjaa vastaan olevan korkealla tasolla ja muodostavan jatkuvan uhan.

Sekä Venäjän että Norjan viranomaiset kiistivät pian uutisen väitteet. Venäjän Norjan suurlähetystön mukaan kyseessä oli ”valeuutinen”, jolla pyrittiin ”maalaamaan viholliskuvaa Venäjästä” sekä tukemaan pyrkimyksiä saada lisää resursseja Norjan puolustusvoimille. Norjan turvallisuuspalvelun ja puolustusvoimien edustajat kertoivat puolestaan, ettei niillä ollut mitään tietoa jutussa mainituista operaatioista. Aldrimer kuitenkin kertoi seisovansa yhä uutisensa ja lähteidensä takana.

Venäjän asevoimien eversti (evp.) ja Kremliä myötäilevän Komsomolskaja Pravdan sotilasasiantuntija Viktor Baranets kiisti myöhemmin väitteet manner-Norjan operaatiosta, mutta vihjasi, että Huippuvuorilla on saattanut liikkua ”yksityisen turvallisuusalan yrityksen” joukkoja.