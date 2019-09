Norjan posti onnistui siinä missä Suomen ei

Norjan posti valittiin elokuussa maan innovatiivisimmaksi yritykseksi.

Norjan posti on kokenut vastaavan muutoksen kuin Posti Suomessakin. Se on kuitenkin kyennyt uudistumaan, mistä osoituksena Norjan posti valittiin elokuussa maan innovatiivisimmaksi yritykseksi. Yhtiö on joutunut vähentämään väkeä, mutta postin oman ilmoituksen mukaan suurilta työtaisteluilta on vältytty.

Norjan Postin arvoketjuyksikön johtaja Gunnar Inderberg sanoo Nykypäivä-lehdelle, että yhtiön volyymit ovat pudonneet 68 prosenttia huippuvuoden 1999 jälkeen. Yhtiö on pysynyt voitollisena toisaalta siksi, että valtio on päivittänyt postin sääntelyä, toisaalta siksi, että organisaatiota on kevennetty.

Merkittävimpiä muutoksia Inderbergin mukaan ovat olleet lauantaijakelun lopettaminen, palveluiden siirtäminen postikonttoreista kauppoihin, ykkös- ja kakkosluokan postin yhdistäminen samaan luokkaan. Ensi vuonna kirjeitä aletaan jakaa joka toinen päivä eli nykyistä harvemmin.

– Kaikki tämä on vaatinut sekä poliittisen hyväksynnän että muutoksia lainsäädäntöön, Inderberg kertoo sähköpostitse.

Henkilökunta on joutunut lujille. Inderbergin mukaan vuosina 2011–2019 työntekijöiden määrää postiyksikössä on vähennetty peräti 42 prosenttia. Silti suuria työtaisteluita ei hänen mukaansa ole nähty.

– Muutoksella on ollut dramaattiset vaikutukset työvoimaan, mutta olemme tehneet läheistä yhteistyötä liittojen kanssa ja olemme välttyneet suurilta ristiriidoilta. Irtisanomisia on tehty, mutta suurin osa työvoiman vähennyksistä on pystytty tekemään vapaaehtoisten toimien kautta, Inderberg toteaa.

Lue koko juttu Verkkouutisten Plus-liitteestä. Kirjautuminen on maksuton.