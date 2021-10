Norjan poliisia varoitettiin surmaajasta neljä vuotta sitten – ”Tikittävä aikapommi”

Lapsuudenystävän mukaan Espen Andersen Bråthen on pitkään ollut henkisesti sairas.

Norjan poliisia sai jo vuonna 2017 varoituksen tanskalaismiehestä, jota nyt syytetään viiden ihmisen surmasta, kertoo norjalaislehti Verdens Gang.

Mies surmasi uhrinsa jousiaseella Norjan Kongsbergissä eilen. Teosta epäillään 37-vuotiasta Espen Andersen Bråthenia.

Jo vuonna 2017 Bråthen julkaisi internetissä videon, jossa hän kertoo kääntyneensä islaminuskoon.

– Olen viestintuoja. Tulin varoittamaan teitä. Tätäkö todella haluatte? Kaikki, jotka haluavat tehdä parannuksen, aika on tullut. Todistan, että olen muslimi, hän sanoo Verdens Gangin julkaisemalla videolla.

Bråthenin lapsuudenystävä järkyttyi neljä vuotta sitten videosta niin paljon, että hän ilmoitti asiasta poliisille. Hän lähetti sähköpostiviestin, jossa hän pelkäsi, että Bråthen tulee tekemään ”jotain aivan kamalaa”.

– Hänestä oli tullut kuin tikittävä aikapommi, ystävä sanoo nyt.

Poliisi vastasi, että ystävän viesti on otettu vastaan.

Ystävä on tuntenut Bråthenin lapsuudesta saakka. Hän uskoo, että Bråthen on ollut henkisesti sairas vuosien ajan. Tästä syystä hän pelästyi

nähdessään videon vuonna 2017. Kun tieto Kongsbergin murhista keskiviikkona levisi, ystävä kertoo heti ajatelleensa Bråthenia.

– Hän on oikeastaan aika mukava ihminen, mutta hän ei ole saanut apua, jota hän on tarvinnut. Hän on ollut hyvin sairas ja asunut asunnossaan yksin monta vuotta. Nyt me kaikki olemme epäonnistuneet, ystävä kertoo.

Poliisi vahvistaa saaneensa Bråthenin radikalisoitumista koskevia varoituksia.