Norjan hävittäjät kohtaavat Tupolevit Venäjän videolla

Norjan ja Britannian hävittäjät tunnistivat Venäjän koneita.

Norjan uudet F-35-hävittäjät ovat nousseet ensi kertaa kohtamaan tunnistamattomia venäläiskoneita.

Norjan Bodøsta lähteneet F-16-hävittäjät tunnistivat ensin pohjoisesta saapuneita venäläisiä Tu-142- MiG-31-koneita. Ørlandista nousseet F-35-jatkoivat seurantatehtävää, kun venäläiskoneet lensivät etelään. Norjalaiset siirsivät myöhemmin vastuun brittiläisille Typhoon-hävittäjille. Venäjän puolustusministeriö on julkaissut alla näkyvän videon lennosta. Nato-koneet näkyvät siinä venäläiskoneen vinkkelistä. Venäjän koneet lensivät kansainvälisessä ilmatilassa.

The Aviationistin mukaan ilmassa olivat Tu-142-koneen MK- ja MR-versiot. Koneiden lennon kerrotaan kestäneen yli 13 tuntia. Lennolla suoritettiin myös ilmatankkaus. Hävittäjät saattoivat koneita vain osan matkasta. Tu-142MK on strategisen Tu-95-pommikoneen merivalvontaan ja sukellusveneiden torjuntaan suunniteltu versio. Tu-142MR on puolestaan komento- ja viestintäkone. Sotatilanteessa se pitäisi yhteyttä esimerkiksi satelliitteihin ja ballistisiin ohjussukellusveneisiin.

Asiasta tässä kertovan Barens Observerin mukaan venäläiskoneet lensivät poikkeuksellisen kaukana etelässä. Vastaava lento suoritettiin myös viime viikolla. Norjassa on tällä hetkellä useiden Nato-maiden laivastojen aluksia kansainvälisen Cold Response -sotaharjoituksen takia.