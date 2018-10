Norjalaistutkijan mielestä Venäjä voi iskeä Huippuvuorille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän sotilaallisen uhan painopiste on professorin mukaan siirtymässä Itämereltä ’helpompiin’ kohteisiin.

Venäjän sotilaallisen aggression uhka Itämerellä on norjalaisprofessorin mukaan aiempaa

vähäisempi. Norjan alueeseen kohdistuvan iskun mahdollisuus on kuitenkin samaan aikaan

kasvanut.

– Itämeren alueen turvallisuustilanne on huomattavasti aiempaa parempi. Se on ehkä jopa niin hyvä

kuin mikä nykyoloissa on ylipäätään mahdollista, Oslon rauhantutkimusinstituutin (PRIO)

tutkimusprofessori ja amerikkalaisen Brookings-ajatushautomon tutkija Pavel Baev arvioi Riiankansainvälisessä turvallisuuskonferenssissa.

Ansio turvallisuustilanteen parantumisesta kuuluu hänen mielestään erityisesti Natolle, joka on

vuonna 2014 tapahtuneen Krimin valtauksen jälkeen määrätietoisesti vahvistanut Venäjään

kohdistuvaa sotilaallista pidäkettä Itämerellä. Myös Suomi ja Ruotsi ovat hänen mukaansa

reagoineet Venäjän muodostamaan uhkaan konkreettisin toimin.

– Venäjän pyrkimyksiin projisoida voimaa Itämerelle on nähdäkseni vastattu erinomaisen hyvin.

Emme silti voi levätä laakereillamme, vaan puolustuskyvyn ja riittävän pelotteen eteen on edelleen

jatkuvasti tehtävä töitä, Baev toteaa.

Hän uskoo sotilaallisen voimankäytön säilyttävän keskeisen asemansa presidentti Vladimir Putinin

keinovalikoimassa myös jatkossa. Venäjän poliittisen johdon valmius riskinottoon ja omien

tappioiden hyväksymiseen on hänen mukaansa merkittävästi korkeampi kuin lännessä, ja Kreml

pitää sitä merkittävänä valttikorttina.

Seuraava Krim?

Tilanteessa, jossa taloudelliset realiteetit pakottavat Venäjän karsimaan puolustusmenojaan,

sotilaallista voimaa käytetään Baevin mukaan entistä todennäköisemmin ”helppoihin” kohteisiin.

Sellaisia ei Itämerellä hänen mielestään ole.

– Arktisella alueella Venäjällä on sen sijaan tällä hetkellä kiistaton sotilaallinen ylivoima.

Huippuvuorille, jotka on vanhan kansainvälisen sopimuksen perusteella demilitarisoitu, Venäjä

voisi kävellä sisään tuosta vain, Baev sanoo.

– Venäjällä on siellä jo nyt siirtokunta, ja esimerkiksi kalastuskiistat voisivat tarjota kätevän

tekosyyn sotilasoperaatiolle.

Lähettämällä joukkojaan Norjalle kuuluville Huippuvuorille Venäjä asettaisi Baevin mukaan Naton

vaikeiden ja liittokunnan yhtenäisyyttä koettelevien valintojen eteen.

– Juuri tällaista maihinnousuoperaatiota venäläisjoukot simuloivat äskettäisessä Vostok 2018 –

suurharjoituksessa Kotelnyin saarella Itä-Siperiassa, hän varoittaa.

– Naton olisi ehdottomasti vahvistettava sotilaallista pidäkettään myös arktisella alueella.

