Norja löi pöytään Venäjän vaatimat GPS-häirinnän todisteet

Venäjä on kiistänyt toistuvasti olleensa Norjassa ja Suomessa koetun GPS-häirinnän takana.

Norjan ulkoministeri Ine Eriksen Søreide kertoo Norjan toimittaneen Venäjälle tiedot pohjoisessa Norjassa koetusta GPS-signaalien häirinnästä.

– Olemme toimittaneet tiedot, kuten Venäjä pyysi, hän sanoo Barents Observerille.

Eriksen Søreide täsmentää, että kyse on ”siviilidatasta” eikä siis asevoimien tai tiedustelun keräämästä tiedosta.

– Olemme toimittaneet sen heille ja odotamme vastauksia. Meillä on nyt vuoropuhelu, ulkoministeri sanoo.

Venäjän GPS-häirintää on koettu viime aikoina useaan otteeseen pohjoisessa Norjassa. Naton Trident Juncture -sotaharjoituksen aikana viime vuoden lokakuussa ja marraskuussa tapahtunut häirintä vaikutti myös Suomessa. Verkkouutisten tietojen mukaan on perusteltua olettaa, että häirintää on voinut ulottua Suomen alueelle myös syyskuussa 2017 ja mahdollisesti myös maaliskuussa 2018. Asiasta kerrotaan lisä tässä jutussa.

Norjan tiedustelu on julkaissut täältä löytyvän kartan ja yksityiskohtaisen selvityksen Naton harjoituksen aikana tapahtuneesta Venäjän häirinnästä. Myös Suomen viranomaiset ovat vahvistaneet, että Suomella on varma tieto siitä, että häirintä tuli tuolloin Venäjältä.

Norjassa kerrottiin viime viikolla jälleen uudesta häirintätapauksesta. Muun muassa Kirkkoniemen ja Tromssan välillä liikennöivät pilotit raportoivat GPS-paikannussignaalien menettämisestä. Samaa koettiin myös Bodössa ja jopa Brönnöysundissa asti. Norjan viestintäviraston mukaan häirinnän lähteitä on liian aikaista määrittää ja myös paikallinen lähde on mahdollinen. Tromssan häirintä on viranomaisten mukaan saattanut johtua esimerkiksi ajoneuvossa olleesta GPS-häirintälaitteesta.

Venäjä on kiistänyt toistuvasti, että sillä on ollut mitään tekemistä häirinnän kanssa. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on vaatinut Norjalta todisteita ja soimannut norjalaisia siitä, että häirinnästä puhutaan medialle sen sijaan, että keskusteltaisiin suoraan venäläisten kanssa.

Ulkoministeri Ine Eriksen Søreiden mukaan Norjalla ei ole mitään ongelmaa kertoa faktoja venäläisille.

– Meille on ollut tärkeää antaa tietoa toistuvista GPS-signaalien häiriöistä, jotka sekä haittaavat siviili-ilmailua että muita toimintoja kuten etsintä- ja pelastustoimintaa, ja millä voi mahdollisesti olla vakavia seurauksia, hän sanoo.

Eriksen Søreiden mukaan Norja ei voi hyväksyä tällaista. Hänen mukaansa Venäjältä ei vielä toistaiseksi ole tullut vastausta annettuihin tietoihin.