Nordean mukaan sähkön hinta pysyy Suomessa alle eurooppalaisen keskitason

Pankki sanoo omikronin vaikutuksen Suomen talouteen jäävän lyhytaikaiseksi.

Omikron aiheuttaa lähikuukausina loven maailman palvelusektorille ja esimerkiksi Kiinan tiukka koronastrategia joutuu nopeasti leviävän omikronin myötä todelliseen testiin.

Nordea odottaa omikronin aiheuttamien negatiivisten vaikutusten olevan kuitenkin pääosin lyhytaikaisia niin Suomessa kuin maailmantaloudessakin.

– Yhdysvaltalainen kuluttaja on palannut maailmantalouden kasvuvauhdin määrääväksi tekijäksi. Vahva varallisuusasema pitää yllä vahvaa kulutusta Yhdysvalloissa myös tänä vuonna inflaation kiihtymisestä huolimatta. Tämä jatkaa myös paineita maailman tuotantoketjuissa, Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu kertoo.

Hänen mukaansa kohonneet tuotantokustannukset ja energian hinta ovat pitäneet inflaation odotettua nopeampana ja inflaatio on nyt monessa maassa nopeinta vuosikymmeniin.

– Vaikka väliaikaisten tekijöiden inflaatiota kiihdyttävä vaikutus hiipuu, odotamme laaja-alaisten hintapaineiden yhä vahvistuvan, minkä seurauksena keskuspankit tulevat kiristämään rahapolitiikkaa. Yhdysvalloissa ensimmäinen koronnosto on jo nurkan takana ja myös euroalue on pitkästä aikaa siinä tilanteessa, että odotukset rahapolitiikan tiukentamisesta näkyvät jo korkomarkkinoilla ja odotamme nousutrendin jatkuvan, Koivu analysoi.

Inflaatiokuvaan liittyy kuitenkin hänen mukaansa runsaasti epävarmuutta ja tavanomaisten tekijöiden ohella sitä kumpuaa nyt myös geopolitiikasta ja vihreästä siirtymästä.

Suomen talouden kasvu jatkuu

Suomen talouden kasvu jatkuu nopeana tänä vuonna, vaikka omikronvariantin leviämisen tuomat rajoitukset, sairaspoissaolot ja karanteenit häiritsevätkin taloutta alkuvuonna.

Teollisuuden ja rakentamisen vahva tilauskanta sekä investointien käynnistyminen kannattelevat talouden kasvua. Myös palvelukulutuksen kasvu tukee taloutta keväästä lähtien.

Alkuvuoden haasteista huolimatta Nordea odottaa BKT:n kasvavan tänä vuonna kolme prosenttia. Ensi vuonna kasvun ennakoidaan hidastuvan kahteen prosenttiin talouden elpymisvaiheen päättyessä. Suurimpia kasvun esteitä ovat edelleen työvoima- ja komponenttipula.

– Fossiilittoman kotimaisen sähköntuotannon kasvu parantaa Suomen kilpailukykyä. Suomesta on tulossa lähivuosina sähkön suhteen omavarainen Olkiluodon uuden ydinreaktorin sekä mittavien tuulivoimainvestointien ansiosta. Sähkön hinta pysyy uusien investointien ansiosta jatkossakin eurooppalaisen keskitason alapuolella, mutta sähkön hinnan heilahteluun on edelleen syytä varautua, arvioi Nordean ekonomisti Juho Kostiainen.

Suomessa on rakenteilla ennätysmäärä uusia asuntoja, kun vilkkaana käyvä asuntokauppa on kiihdyttänyt rakentamista. Viimeisen vuoden aikana on aloitettu 48000 asunnon rakentaminen, mikä on 22 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kasvava tarjonta, asumiskulujen nousu sekä edessä siintävä korkojen nousu hillitsevät asuntohintojen kehitystä tänä vuonna, vaikka työllisyystilanteen paraneminen tukeekin asuntomarkkinaa, pankki toteaa.