Nordean mukaan virus vie Suomen taantumaan

Nordean uusi talousennuste povaa Suomen talouskasvun painuvan pakkaselle.

Koronaviruksen leviämisestä johtuen Nordea odottaa uudessa talousennusteessaan Suomen talouden supistuvan tänä vuonna 0,5 prosenttia.

– Taantumassa ollaan todennäköisesti jo nyt, ja taloudessa nähdään ennusteessamme pohjat kuluvan vuoden toisella neljänneksellä, toteaa ekonomisti Sanna Kurronen.

Suomen talous oli heikossa kunnossa jo ennen koronaviruksen tuloa. Vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä talous supistui 0,7 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Investoinnit supistuvat, vienti luisuu ja nyt koronavirus uhkaa yksityistä kulutusta.

Kiinasta mallia

Nordean pääekonomisti Tuuli Koivun mukaan Kiinan kokemuksia voidaan käyttää apuna, kun arvioidaan koronaviruksen vaikutuksia talouteen maailmalla. Vaikka Kiinan arvioidaan pystyneen ripein toimin katkomaan kriisin pahimmat alasuuntaiset kierteet ja toipumisen odotetaan olevan nopeaa, maan talouskasvu jää tänä vuonna 4-5 prosenttiin eli selvästi aiemmin arvioidun kuuden prosentin alle.

– On syytä olettaa, että vaikutus muissa viruksen tartuttamissa maissa on samaa mittaluokkaa. Se tarkoittaa, että euroalue on todennäköisesti jo nyt taantumassa. Epidemian suorat negatiiviset vaikutukset ovat osuneet eniten palvelualoille kuten matkailuun, kun kuluttajat ovat muuttaneet käyttäytymistään, Koivu sanoo.

Myös globaalit tuotantoketjut ovat katkenneet, kun virus on levinnyt monen teollisuuden alan kannalta kahteen tärkeään tuotantokeskittymään eli Wuhanin alueelle ja Pohjois-Italiaan. Niiden korjaaminen vie aikansa, vaikka kuluttajien luottamus palautuisikin nopeasti.

Markkinat eivät odota eurokorkojen nousevan plussalle enää ikinä

Korkomarkkinoilla on Nordean mukaan vajottu täysin ennennäkemättömille tasoille, kun keskuspankkien odotetaan jälleen kerran rientävän apuun.

Euroalueella korot ovat painuneet entistä syvemmälle pakkaselle, ja markkinoilla hinnoitellaan negatiivisten korkojen jatkuvan ikuisesti – tai ainakin seuraavat 50 vuotta, Nordea povaa. Keskuspankkien elvytystoimet ovat vasta alussa, ja EKP kertoo oman vastineensa tänään.

– Historian valossa on liian aikaista odottaa pahimman markkinaheilunnan olevan takanapäin. Kasvavat elvytysoperaatiot niin raha- kuin finanssipolitiikankin puolella pienentävät pidempikestoisen taantuman riskiä ja voivat johtaa myös lyhytaikaisiin hintapiikkeihin osakemarkkinoilla, Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich kertoo.

– On kuitenkin hyvä muistaa, että viimeisen 70 vuoden suurimmat päivänousut USA:n osakemarkkinoilla nähtiin vuonna 2008, yli neljä kuukautta ennen markkinan pohjakosketusta. Epävarmassa tilanteessa liikkeet ovat suuria molempiin suuntiin. Lyhytaikaisista hintapiikeistä ei voi vielä päätellä pahimman olevan takana, von Gerich muistuttaa.

– Sijoittajien kannattaa pitää pää kylmänä markkinoiden myrskyn keskellä. Kurssien heiluessa suuntaan ja toiseen suurten salkkumuutosten tekeminen on usein tuottojen kannalta tuhoisaa, sanoo Nordean päästrategi Antti Saari.

Markkinat hakevat hänen mukaansa suuntaansa vielä jonkin aikaa, kunnes tilanne alkaa olla lähempänä selkiytymistä.