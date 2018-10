Nordea ennakoi korkojen selvää nousua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lainaraha on ollut Suomessa poikkeuksellisen halpaa niin yrityksille kuin asuntovelallisille jo useita vuosia.

Pettymykset euroalueen talousluvuissa ja tahmeasti kohoava inflaatio ovat pitäneet korot alhaalla.

Nordean suurasiakkaista Suomessa vastaavan johtajan Petteri Änkilän mukaan korkojen nousu on kuitenkin ennen pitkää väistämätöntä ja syksyn talousennusteissa käänteelle on jo ennakoitu melko tarkka aikataulukin. Viimeistään nyt on siis hyvä hetki tarkistaa yrityksen korkoriski.

– Markkinat hinnoittelevat koronnostoja nyt todella vähän. Mikäli markkinahinnoittelu siirtyy kohti meidän odotustamme, korot nousevat selvästi, hän sanoo.

Nordea odottaa uusimmassa talousennusteessaan EKP:lta ensimmäistä 25 korkopisteen nostoa ensi vuoden lopussa ja kolmea lisänostoa vuonna 2020. Pohjainflaation odotetaan kiihtyvän kuluvan syksyn aikana, mikä nostaa markkinoiden odotuksia koronnostoista ja nostaa siten pitkiä korkoja.

– Korot ovat jo nytkähtäneet ylöspäin viime aikoina, mutta edelleen markkinoiden odotus korkojen noususta on maltillinen verrattuna Nordean näkemykseen. Siksi suosittelemme asiakkaitamme hyödyntämään otollisen markkinatilanteen ja nostamaan korkosuojauksen tason tarpeeksi korkealle, Änkilä sanoo.

Hänen mukaansa pitkien korkojen nousu voi iskeä jo tämän syksyn aikana. Mikäli talouskasvu jatkuu ja inflaatio sen myötä odotuksemme mukaan kiihtyy, korot nousevat nopeasti. EKP:n nostojen aggressiivisempi hinnoittelu ajaisi myös pitkät korot selvästi ylös.

– Riippuen hieman toimialasta ja yrityksen taloudellisesta tilanteesta, korkosuojattu osuus vaihtuvakorkoisesta riskistä asettuu yleensä 50-100 prosentin välille. Kun EKP on siirtymässä nostosykliin ja korot ovat nousemassa, on järkevää nostaa suojaustasoja lähemmäksi politiikan ylälaitaa, Änkilä toteaa.