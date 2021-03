”Nord Stream 2 voi olla tehokas vipuvarsi Venäjää vastaan”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Liettuan ulkoministerin mielestä kaasuputkihankkeesta pitäisi käydä uusi keskustelu.

Liettuan ulkoministeri Gabrielius Landsbergis ehdottaa Nord Stream 2 -hankkeen keskeyttämistä.

– Hanke pitäisi jäädyttää. Sitä voidaan käyttää tehokkaana vipuvartena Venäjää vastaan. Hankkeen loppuun saattamisen ehdoksi voidaan asettaa esimerkiksi Venäjän oppositioon kohdistuvan paineen lieventäminen ennen syyskuun vaaleja ja kansainvälisten vaalitarkkailijoiden salliminen, Landsbergis sanoo Frankfurter Allgemeinelle.

Hän tekee ensimmäisen ministerivierailunsa Saksaan tänään keskiviikkona.

Nord Sream 2 -kaasuputken on valmistuessaan tarkoitus kuljettaa maakaasua Venäjältä Saksaan. Saksan liittokansleri Angela Merkel on sanonut, että uusia sanktioita ei voi poissulkea. Hän ei kuitenkaan aio toistaiseksi pysäyttää kaasuputken rakentamista.

Euroopan parlamentti esitti tammikuun lopulla, että kaasuputken rakennustyöt on keskeytettävä muun muassa venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin vangitsemisen vuoksi. Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinto pitää hanketta turvallisuusuhkana, koska se lisää Euroopan riippuvuutta Venäjästä ja irrottaa Ukrainan eurooppalaisesta kaasuinfrastruktuurista.

Nord Stream 2 -hanketta lukuun ottamatta Saksa on omaksunut tiukan kannan Venäjään muun muassa Aleksei Navalnyin tapauksessa ja Itä-Ukrainan konfliktissa.

Landsbergis sanoo olevana iloinen siitä, että Saksa näkee Liettuan puolustuksen yhteisenä tehtävänä ja että Liettuassa on saksalaisia sotilaita.

– Nord Stream 2 on ärsyttävä projekti. Varsinkin kun otetaan huomioon, kuinka paljon liittokansleri Angela Merkelin johdolla toiminut Saksa on tehnyt Euroopan yhtenäistämiseksi. Ja nyt Venäjän kanssa solmittava lopullinen sopimus hankkeesta on suuri taloudellinen projekti, joka vahingoittaa Eurooppaa ja sen yhtenäisyyttä – ja vielä aikana, jolloin Venäjän oppositiota vainotaan enemmän kuin ennen, Landsbergis sanoo.

– Ymmärrän, että tämä on vaikea kysymys Saksalle. Mutta meidän pitäisi keskustella siitä vielä uudelleen.