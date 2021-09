Nopeampi rokotustahti olisi pelastanut yli 16000 henkeä USA:ssa

Yhdysvalloissa on taisteltu kesän jälkeen voimakasta deltamuunnoksen aiheuttamaa epidemia-aaltoa vastaan. Päivittäisiä tartuntoja on vahvistettu vielä viime päivinä yli 150 000 kappaletta ja kuolemantapauksia lähes 1 900 kappaletta vuorokaudessa.

Terveysviranomaiset ovat vedonneet kansaan rokotekattavuuden lisäämiseksi, sillä tähän mennessä vasta 54 prosenttia maan väestöstä on saanut täyden suojan koronavirusta vastaan.

Apulaisprofessorit Jaline Gerardin ja Emma Pierson huomauttavat, että rokotteiden saatavuus on ollut Yhdysvalloissa erinomaisella tasolla keväästä lähtien. Virus on levinnyt viime aikoina pääasiassa osavaltioissa, joiden rokotuskattavuus on jäänyt jälkeen muusta maasta.

Gerardin ja Pierson ovat tehneet mallinnuksen siitä, kuinka monta koronakuolemaa olisi voitu välttää, jos tahti olisi ollut kärkiosavaltion eli Vermontin luokkaa. Yhdysvalloissa on käytetty Pfizerin-BioNTechin, Modernan ja Johnson&Johnsonin rokotteita, joiden on osoitettu ehkäisevän tehokkaasti vakavaa tautikuvaa ja kuolemanriskiä virusmuunnoksista huolimatta.

– Tulokset ovat hätkähdyttäviä. Uusimman epidemia-aallon aikana heinä–elokuussa ainakin 16 000 kuolemaa olisi voitu estää, jos kaikki osavaltiot olisivat rokottaneet yhtä laajasti. Lukumäärä kasvaa, jos tilanne ei korjaannu, Jaline Gerardin ja Emma Pierson kirjoittavat New York Timesin mielipidekirjoituksessa.

Rokotteita ja koronarajoituksia koskeva keskustelu on polarisoitunut vahvasti Yhdysvalloissa. Kyselytutkimusten mukaan demokraatit ottavat rokotteen 59 prosenttia todennäköisemmin kuin republikaanit.

– Jos yrittäisit ennustaa, äänestikö tietty osavaltio presidentti Joe Bidenia käyttäen vain rokotustilastoja, onnistuisit tehtävässä 90-prosenttisesti, apulaisprofessorit toteavat.

A pleasure to work with @jalinegerardin and @Nat_Lash on this piece. We produce a conservative (and still staggering) estimate of how many lives undervaccination has cost in the US by asking: how many fewer would’ve died had each state vaccinated as fast as the fastest state? 1/ https://t.co/iJJTJpCNWv

— Emma Pierson (@2plus2make5) September 14, 2021