Nopea sähköpyörä vaatii ajokortin

Nopeilla sähköpyörillä kuljetaan mopon säännöillä.

Liikenneturvan mukaan ainakin Helsingissä on tullut käyttökokeiluun uudenlaisia nopeita sähköpyöriä, joiden rakenteellinen nopeus on jopa 45 km/h.

Liikenneturva muistuttaa, että nimestään huolimatta nopeita sähköpyöriä on kohdeltava pääasiallisesti kuten mopoja. Käyttäjältä vaaditaan ajokortti, kypärä ja ymmärrys siitä, miten kyseisellä laitteella kuljetaan.

Nopea sähköpyörä, niin sanottu S-pedelec, on L1e-B ajoneuvoluokkaan kuuluva ajoneuvo. Polkimistaan, satulastaan ja pyörämaisesta ulkomuodostaan huolimatta ajoneuvo luokitellaan mopoksi ja sitä koskee mopojen lainsäädäntö. Laitteet siis pitää rekisteröidä ja vakuuttaa, ja sen kuljettajalta vaaditaan vähintään mopon kuljettamiseen oikeuttava ajokortti.

– Nopeaa sähköpyörää koskevissa liikennesäännöissä voi olla eroja maittain, mutta Suomessa säännöt ovat samat kuin mopolla. Esimerkiksi pyörätiellä ajaminen on pääsääntöisesti kiellettyä, ellei pyörätiemerkin yhteydessä ole lisäkilpeä, jolla mopoilu on sallittu. Pyöräkaistalla mopolla saa toki ajaa. Käytännössä kuitenkin kaupunkiympäristössä tämän nopean sähköpyörän paikka on ajoradalla, kuten mopojenkin, toteaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen.

Kuten mopojenkin ajamiseen, myös nopeiden sähköpyörien kuljettajalta vaaditaan ajokortti. Ajokorttivaatimuksena on vuonna 1985 tai sen jälkeen syntyneillä vähintään mopokortti AM/120. Ajokortin lisäksi myös kypärä on pakollinen.

Nopean sähköpyörän kuljettajaa koskevat samat rattijuopumussäännöt kuin muitakin moottoriajoneuvon kuljettajia.