Nopea muutos säähän, kylmä rintama tuo ukkosia

Lappiin saapuva matalapaineen keskus on muuttamassa Pohjois- ja Itä-Suomen säätilan enimmäkseen pilviseksi ja sateiseksi.

Norjan yli liikkunut kylmä rintama tuo mukanaan syviä ukkospilviä, joiden sadekertymän arvioidaan kohdistuvan erityisesti pohjoiseen. Forecan mukaan sää pysyttelee vielä maanantaina laajalti poutaisena länsi- ja eteläosissa, joissa elohopea nousee noin 22 lämpöasteeseen.

Ukkoset ja kuurosateet leviävät tiistain aikana myös muualle Suomeen, ja lämpötila laskee pohjoisessa noin 7–10 asteeeseen ja etelässä 16–20 asteeseen.

Sateiden ennustetaan painottuvan keskiviikon aikana myös Uudellemaalle, Päijänteen tienoille ja kaakkoon. Pohjoisluoteinen ilmavirtaus laskee päivälämpötilat enimmillään 16 asteen tienoille.

Helteitä on tuskin tiedossa lähiaikoina, sillä matalapaine pitää sään keskimääräistä viileämpänä ainakin ensi viikolle asti.

Norjan yli liikkuu #matalapaine, joka on matkalla Suomeen. Kylmän rintaman yhteyteen on syntynyt myös syviä ukkospilviä, jotka erottuvat satelliittikuvasta valkoisina "soluina". Meillä ukkosen todennäköisyys on huomenna suurin idässä, suurimmat sadekertymät tulevat pohjoisessa ⛈️ pic.twitter.com/73sOpkLAEk

— Ilmatieteen laitos (@meteorologit) June 30, 2019