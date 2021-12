Nopea muutos säähän: Kylmä ilmamassa leviää pian Suomeen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lumisateita voi tulla joulun aikaan eri puolilla maata.

Föhn-tuulen ennustetaan nostavan päivälämpötiloja eri puolilla Suomea ennen kovien pakkasten paluuta.

Ilmatieteen laitoksen mukaan lauantaille ennustettuja lukemia nähdään tavallisesti loka–marraskuun vaihteessa. Maan länsiosissa voi olla noin viisi ja Ahvenanmaalla seitsemän astetta lämmintä. Myös Oulun seudulla pysytään hieman plussan puolella.

Huonosta ajosäästä varoitetaan muun muassa Itä-Suomessa ja Kainuussa jäätävän tihkusateen ja lumi- tai räntäsateen vuoksi.

Jäämereltä virtaava arktinen ilma muuttaa sään huomattavasti kylmemmäksi jouluviikolla. Etelään ennustetaan 10–20 asteen pakkasia ja Lappiin jopa 30 pakkasastetta.

Forecan meteorologi Anna Latvalan mukaan kylmä ilmamassa leviää Suomeen Jäämeren, Barentsinmeren ja Pohjois-Venäjän suunnalta.

– Kireää pakkasta voi olla etelää myöten ainakin muutamana päivänä joulun alla, mutta juuri joulun tienoilla ennusteen epävarmuus kasvaa Suomen lähellä liikkuvien matalapaineiden vuoksi. On mahdollista, että joulun aikana on sekä kireää pakkasta että sään lauhtumista lumisateisilla alueilla, etelässä ehkä sateen yhteydessä jopa suojasään puolelle asti, mutta ennuste on sen suhteen vielä hyvin epävarma, Anna Latvala toteaa.

Jouluna kylmä ja kuiva sää muuttuu enemmän matalapainetyyppiseksi.

– Perjantaina 17. joulukuuta tehdyn ennusteen mukaan jo torstaina aatonaattona osaan maata voi levitä lumisateita. Todennäköisesti jouluaatto menee pakkassäässä ja silloin on mahdollisesti kireääkin pakkasta. Joulun aikaan lunta voi sadella eri puolilla maata, Latvala sanoo.

Ennen kovien pakkasten paluuta nostaa #Föhn-tuuli päivälämpötiloja: huomenna länsirannikolle ennustetut lukemat ovat loka-marraskuun vaihteelle tyypillisiä. Tarkista myös https://t.co/8yRzqDZvuC, sadealue heikentää monin paikoin ajokeliä yöllä ja aamulla. pic.twitter.com/0J3jvrMR9K — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) December 17, 2021

Jouluviikolla arktista ilmaa Jäämereltä Suomeen: Jopa −30 astetta – miltä näyttää joulun tilanne? Katso ennuste – Forecan sääuutiset ja blogi https://t.co/wXqVLZ8diK #forecasuomi #sää #joulukuu #joulu — Foreca Suomi (@forecasuomi) December 17, 2021