Nopea käänne säässä, etelään jopa hellettä

Muuttuva suursäätila levittää ensi viikon alussa Suomen ylle lämmintä ilmaa.

Foreca ennustaa ensi viikolle lämpenevää ja aurinkoista säätä.

Elohopean odotetaan kohoavan Etelä-Lappia myöten yli 20 asteeseen ja etelän sisämaassa jopa 25 asteeseen. Pohjoisimmassa Lapissa sateet voivat viilentää ilman noin 15 lämpöasteeseen. Aamuisin voi esiintyä paikoin sumupilviä.

– Elohelle on yhä elossa ennusteissa: suursäätilan suotuisaksi kääntyvät tuulet voivat levittää lämpimän ilman koko Suomen ylle ensi viikolla – sää on lämpenemässä Lappia myöten, helle on todennäköisintä etelässä, Foreca kirjoittaa Twitterissä.

Lähipäivien sää jatkuu vielä sateisena ja pilvisenä. Ukkoskuuroja kulkee torstain aikana maan etelä- ja keskiosien yli itään, ja perjantaina ukkostaa erityisesti etelässä. Viikonloppuna päivälämpötilat pysyttelevät Oulun korkeudella 15 asteen, Lapissa 10 asteen ja etelässä 20 asteen tienoilla.

