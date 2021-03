”Noloa – taksissa kuskilla ei ole kieli- eikä kirjoitustaitoa”

Kansanedustajan mukaan kuljettajakokeen tasoa on syytä nostaa.

Eduskunnassa käsiteltiin liikenteen palveluiden lain muuttamista. Kokoomuksen Jukka Kopra sanoi puheenvuorossaan, että taksiuudistuksen myötä taksiala uudistui väärällä tavalla.

– Uudistuksen jälkeen on voinut havaita, ettei kaikilla uusilla kuljettajilla ole alan perinteiset pelisäännöt selvillä. On peräti noloa, kun näin asiakkaana on joutunut kirjoittamaan navigaattoriin kuskille osoitteen, kun tällä ei ole kielitaitoa eikä kirjoitustaitoa eikä tiedä, mihin ollaan menossa. Kuljettajakokeen tasoa on syytä nostaa, Jukka Kopra sanoi.

Kopra ajoi itse muutama vuosi sitten taksinkuljettajan lupakokeen ja on kokeillut työtä käytännössä. Hänen mukaansa ”kärhämät taksitolpilla eivät kuulu suomalaiseen yhteiskuntaan”.

– Jos tällaista tapahtuu, on sekä lainsäätäjä että viranomaiset epäonnistuneet. Säännöt pitää saada selviksi ja alalle sopimattomat pois markkinoilta.

Jukka Kopran mielestä harmaasta taloudesta ja Suomen pienuudesta johtuen markkinamekanismi ei automaattisesti poista epäpäteviä yrityksiä alalta.

– Suomessa pitää voida alaikäisenkin turvallisin mielin ottaa taksi Helsingin rautatieasemalta myös illalla. Nyt se pelottaa aikuisiakin, ja aiheesta.

Tänään olin Uberin ratissa. Jatkoin ihmiskoettani kuljettajana ajamalla tänään perjantaina erään Uber-yrittäjän autoa Helsingissä. Lyhyt vuoro tällä kertaa ja kolme kyytiä. Palaan asiaan blogin muodossa. Posted by Jukka Kopra on Friday, November 16, 2018