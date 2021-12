Nolo virhe Venäjällä: Oikeustapaus paljasti salatut sotilaat Ukrainassa

Kohuttu oikeustapaus on kadonnut tuomioistuimen verkkosivuilta.

Rostovilainen tuomioistuin antoi tällä viikolla mielenkiintoisen ratkaisun viranomaisen korruptiota koskevassa tapauksessa. Tuomiossa nimittäin puhuttiin suoraan Venäjän asevoimien joukoista taistelutehtävissä Ukrainan alueella.

Kreml on kiistänyt tuomion tiedot. Presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov totesi eilen, että tuomion kirjoittamisessa on tehty virhe, koska Venäjän joukkoja ei ole Ukrainassa. Sittemmin koko tuomio on poistettu tuomioistuimen verkkosivuilta. Tämä on herättänyt huvitusta Venäjän seuraajien parissa. Sosiaalisessa mediassa on muun muassa vitsailtu puhelinlinjojen käyneen torstaina aamulla kuumina Moskovan ja Rostovin välillä.

Verkkouutiset uutisoi asiasta tässä jutussa.

V.N. Zabalujeviksi tunnistettu armeijan ruokahuollosta vastaavan yhtiön paikallinen johtaja sai tapauksessa viiden ja puolen vuoden vankeusrangaistuksen lahjusten antamisesta.

Tuomiossa kerrotaan suoraan muun muassa, että Zabalujev vastasi ruoan ja muiden tarvikkeiden toimittamisesta Itä-Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueille sijoitetuille ”taistelutehtävissä oleville Venäjän asevoimien joukoille”. Zabalujev kertoi oikeudessa, että Ukrainassa palveleville venäläissotilaille meni kahden viikon välein 1 300 tonnia ruokaa. Asiasta ensin uutisoineen Radio Free Europen mukaan tällä ruokitaan noin 26 000 sotilasta. RFE:n jutussa huomautettiin, että Ukrainaan sijoitettuja venäläisjoukkoja huoltanevat muutkin tahot.

Oikeusjutun aikana selvisi esimerkiksi, että eräs Venäjän eteläisen sotilaspiirin everstiluutnantti oli kiristänyt Zabalujevilta 90 000 ruplaa eli noin 1 000 euroa kuukaudessa vastineeksi siitä, ettei hän järjestä vaikeuksia ruokatoimituksille. Upseeri oli tuomion mukaan uhannut ”estää huoltotoimitukset DNR:ssä [Donetsk] ja LNR:ssä [Luhansk] taistelutehtävissä olevalle Venäjän asevoimien henkilöstölle”.

Zabalujev paljasti oikeudessa myös yksityiskohtia toimituksista. Hänen mukaansa kuorma-autot esittivät rajalla asiakirjansa Venäjän asevoimien upseerille, poistivat rekisterikilvet ja etenivät sitten Ukrainan alueelle.

Venäjän asevoimien joukkojen ja kaluston läsnäolo on ollut käytännössä avoin salaisuus vuodesta 2014 lähtien. Tämän oikeustapauksen kaltaiset virallisten lähteiden tiedot Venäjän joukoista ovat kuitenkin jääneet vähäisiksi.

Wonderful find. A court in Rotov-on-Don in November sentenced a local man for bribing a military official for a contract to supply Russian military units "STATIONED ON THE TERRITORY of the DNR and LNR" (#Ukraine) – what Moscow religiously denies https://t.co/HOCiE5nByn — Nikolaus von Twickel 🇪🇺 (@niktwick) December 16, 2021

The court ruling was still online when I began this thread. Now it is gone. Guess telephone lines between the Kremlin and Rostov were hot this morning…https://t.co/9ONAP11QzB pic.twitter.com/mEufYkmn85 — Nikolaus von Twickel 🇪🇺 (@niktwick) December 16, 2021